Google révolutionne sa recherche en ligne en intégrant l’IA

Une révolution. Lors de sa conférence I/O 2025, Google a levé le voile sur une série d’innovations en intelligence artificielle qui reconfigurent en profondeur la manière dont les utilisateurs interagissent avec le Web et le commerce en ligne.

L’entreprise mise sur une refonte de l’expérience utilisateur, rompant avec le modèle classique du moteur de recherche tel qu’on le connaît depuis deux décennies.

AI Overviews

L’un des piliers de cette transformation est le déploiement mondial d’AI Overviews, une fonctionnalité de résumés générés par IA désormais disponible dans 200 pays (à l’exception de la France), traduite en plus de 40 langues.

Propulsée par une version optimisée de Gemini, baptisée « Gemini for Search », cette IA promet des réponses plus fiables, mieux structurées et appuyées par des sources vérifiables.

Contrairement aux craintes initiales, Google affirme que les utilisateurs passent davantage de temps sur les contenus originaux après avoir consulté ces synthèses, ce qui pourrait indiquer un potentiel de valorisation des éditeurs, plutôt qu’un risque de substitution.

Google généralise également son AI Mode aux États-Unis, une interface enrichie qui combine Deep Search – capable de déconstruire une requête complexe en dizaines de sous-questions – et des visualisations dynamiques comme des graphiques ou tableaux générés à partir de données en temps réel.

Grâce à l’intégration de Gemini Live et des capacités de reconnaissance visuelle d’Astra, les utilisateurs peuvent aussi interagir avec leur environnement via leur caméra mobile pour poser des questions contextuelles.

Côté e-commerce, un système de shopping assisté par IA est en test aux États-Unis. Il génère automatiquement des fiches produits personnalisées et peut même effectuer des achats à la place de l’utilisateur via Google Pay, selon des critères définis. Pour l’instant, ces avancées restent inaccessibles en Europe, freinées par les réglementations en vigueur.