AMD dévoile la Radeon RX 9060 XT et la Radeon AI Pro R9700

Lors du Computex 2025, AMD a dévoilé deux nouvelles cartes graphiques qui illustrent sa double stratégie : répondre aux besoins des joueurs exigeants et s’imposer dans le secteur en pleine expansion de l’intelligence artificielle.

Une pour le gaming, l’autre pour l’IA

D’un côté, la Radeon RX 9060 XT se positionne comme une solution gaming optimisée pour le 1080p. Elle repose sur l’architecture RDNA 4 et intègre 32 unités de calcul, chacune accompagnée d’un accélérateur dédié au ray tracing, permettant ainsi un bond de performance significatif par rapport à la RX 7600 XT, notamment un doublement dans les tâches de ray tracing. Son GPU, cadencé jusqu’à 3,13 GHz, en fait la carte la plus rapide de la série Radeon 9000 à ce jour.

La RX 9060 XT est proposée en deux versions : l’une avec 8 Go de mémoire GDDR6 pour 299 dollars, l’autre avec 16 Go à 349 dollars.

Cette dernière version permet de gérer des textures plus lourdes, notamment en 1440p. La consommation énergétique reste maîtrisée, entre 150 et 182 watts. Au-delà du jeu, AMD a intégré des optimisations IA : support du format FP8, sparsité structurée, et jusqu’à 821 TOPS en INT4, soulignant l’évolution vers des GPU polyvalents.

En parallèle, AMD a introduit la Radeon AI PRO R9700, destinée aux professionnels et conçue spécifiquement pour les charges de travail IA. Basée sur les mêmes 64 unités de calcul que la RX 9070 XT, elle se démarque par ses 32 Go de VRAM, le double de sa cousine grand public, offrant ainsi une solution taillée pour les grands modèles d’IA.

AMD prévoit des performances jusqu’à cinq fois supérieures à celles de la Nvidia RTX 5080 dans certains scénarios, notamment sous Windows 11 Pro 24H2. En configuration multi-GPU, quatre R9700 cumuleraient 128 Go de mémoire, renforçant encore leur potentiel. Sa sortie est prévue en juillet, mais son prix reste inconnu.