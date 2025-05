Free baisse le prix de la Freebox Pop S et le maintiendra pendant 5 ans

Free a fait une double annonce concernant sa Freebox Pop S, qui concerne directement le portefeuille des abonnés ! Le tarif de l’abonnement baisse pour passer de 24,99€/mois à 23,99€/mois, soit une réduction de 4 %.

Ce n’est pas une révolution en soi, mais dans un contexte d’inflation généralisée, toute baisse est bonne à prendre. Ce nouveau tarif s’applique automatiquement, que l’on soit déjà client ou nouveau venu.

Prix fixe pendant cinq ans

Free promet de maintenir ce prix de 23,99€/mois pendant cinq ans, jusqu’en 2030. Là encore, tous les abonnés sont concernés, sans distinction. Une promesse rare dans le secteur, où les hausses de prix sont monnaie courante après la première année.

Avec cette offre, Free répond directement à Bouygues Telecom et sa Bbox Pure Fibre, également proposée à 23,99€/mois. Cette dernière a attiré l’attention grâce à un débit impressionnant (8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi) et la prise en charge du Wi-Fi 7, mais elle fait l’impasse sur les services télé et téléphonie.

De son côté, la Freebox Pop S offre un accès Internet avec un débit partagé de 5 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, le Wi-Fi 7, un répéteur Wi-Fi 7 sur demande, ainsi que les appels illimités vers les fixes en France et dans les DOM. Elle ne propose toutefois pas l’accès aux chaînes de télévision. Le tout, pour le même tarif de 23,99€/mois.