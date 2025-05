Apple développe des puces pour des lunettes connectées à la Ray-Ban Meta

Apple travaille actuellement sur de nouvelles puces destinées à des lunettes connectées, qui entreront directement en concurrence avec les Ray-Ban de Meta, selon Bloomberg. Le développement de ces puces est en cours, avec pour objectif une production de masse prévue en 2026 ou 2027, et une sortie au cours des deux années suivantes.

Fonctionnalités attendues similaires aux Ray-Ban de Meta

Les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta ne disposent pas de capacités de réalité augmentée, mais sont équipées d’une caméra et de fonctionnalités d’intelligence artificielle. Apple étudie ce segment de marché depuis au moins un an et aurait récemment décidé d’accélérer le développement de son propre modèle.

Les lunettes connectées d’Apple intégreraient des caméras, des microphones ainsi qu’une intelligence artificielle intégrée, à l’image des Ray-Ban de Meta. Elles devraient ainsi offrir des fonctions similaires, comme prendre des photos, enregistrer des vidéos ou proposer des traductions.

Apple pourrait également inclure une fonctionnalité proche de Visual Intelligence, capable de scanner l’environnement, décrire des objets, obtenir des informations sur des produits et fournir des itinéraires. Grâce à leurs multiples caméras, ces lunettes pourraient même enregistrer des vidéos spatiales.

Une puce optimisée inspirée de l’Apple Watch

La puce conçue par Apple pour ces lunettes connectées est dérivée de celles utilisées dans l’Apple Watch. Ces SoC consomment beaucoup moins d’énergie que les puces présentes dans l’iPhone, et Apple a déjà réalisé des optimisations importantes pour améliorer leur efficacité énergétique.

Bien que ces lunettes similaires aux Ray-Ban soient conçues spécifiquement pour concurrencer Meta, Apple n’abandonne pas son projet de lunettes de réalité augmentée. Cependant, ce produit spécifique nécessitera encore un certain temps avant d’être prêt pour le marché.