Netflix va diffuser des publicités générées par IA pendant le visionnage

Tout est bon pour nous abreuver de pubs. Netflix va déployer de nouveaux formats d’annonces intégrant l’intelligence artificielle générative. Prévus pour 2026, ces formats incluront des spots interactifs diffusés en plein programme ainsi que des publicités pendant les pauses.

Cette évolution s’appuie sur une observation clé soulignée par Amy Reinhard, présidente de la publicité chez Netflix : les abonnés porteraient autant d’attention aux publicités qu’aux contenus qu’ils regardent. Une donnée qui conforte la plateforme dans sa stratégie d’annonces immersives, conçues pour capter l’attention des spectateurs tout en séduisant les annonceurs.

Plateforme publicitaire

Depuis le lancement de son offre avec publicités en novembre 2022, Netflix enregistre une progression rapide. L’option compte désormais 94 millions d’abonnés, sur un total de 300 millions selon les chiffres communiqués en janvier, soit une hausse de 34 % en un an.

La formule à 7,99€/mois attire la moitié des nouveaux abonnés, et ces derniers passeraient en moyenne 41 heures par mois sur le service, d’après Amy Reinhard.

Pour soutenir cette montée en puissance, Netflix a lancé en avril sa propre plateforme publicitaire aux États-Unis, après une phase pilote au Canada.

Cette solution maison doit être étendue à l’échelle mondiale d’ici juin et vise à offrir aux annonceurs une expérience optimisée. L’objectif est double : mieux cibler les publicités et offrir aux marques un environnement plus contrôlé et plus efficace.

L’entreprise considère que son activité publicitaire en est encore à ses débuts, mais les bases sont désormais posées pour une accélération. Amy Reinhard affirme que Netflix entend doubler ses revenus publicitaires dès 2025, preuve que ce volet est appelé à devenir un pilier stratégique à part entière.