Meta lance une nouvelle application d’intelligence artificielle

Meta, la société mère de Facebook, annonce le lancement de Meta AI, sa première application autonome entièrement dédiée à l’intelligence artificielle. Déjà intégrée à Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook, Meta AI est désormais également accessible via une application dédiée.

Une IA conçue pour les échanges vocaux

L’application Meta AI repose sur le modèle Llama 4. Selon Meta, cette application constitue une première étape vers une intelligence artificielle plus personnelle et axée spécifiquement sur les échanges vocaux. Après l’avoir téléchargée, l’application vous pose des questions personnelles afin de mieux vous connaître et fournir ainsi des réponses « plus utiles ». Meta décrit Meta AI comme « facile à aborder » et conçue pour être « naturelle dans les interactions ».

Conversation vocale et multitâche

La fonctionnalité vocale de Meta AI peut être utilisée en arrière-plan, permettant ainsi de continuer à parler à l’IA tout en utilisant d’autres applications. Les échanges vocaux se veulent personnels, pertinents et naturels. Actuellement, cette fonctionnalité vocale est disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Génération et édition d’images via l’IA

L’application intègre aussi des fonctionnalités de génération et d’édition d’images, accessibles directement via des commandes vocales ou textuelles adressées à l’assistant d’IA. Llama 4 est également capable d’effectuer des recherches sur le web pour recommander des produits ou approfondir divers sujets. Meta propose aussi des « suggestions de conversation » pour inspirer les recherches.

Une expérience ultra-personnalisée

Meta affirme utiliser son expérience acquise depuis des décennies dans la personnalisation sur les réseaux sociaux pour rendre Meta AI plus proche des utilisateurs. L’application peut ainsi mémoriser des informations vous concernant et adapter ses réponses en fonction du contexte. Elle tire aussi parti des données que vous avez déjà partagées sur les plateformes Meta, comme votre profil ou les contenus avec lesquels vous interagissez fréquemment, afin de fournir des réponses plus personnalisées.

La nouvelle application Meta AI est disponible gratuitement sur l’App Store.