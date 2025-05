iOS 19 améliorera la fonctionnalité “Voix personnelle” sur iPhone

Il y a quelques années, Apple lançait la fonctionnalité Personal Voice (Voix personnelle) permettant aux personnes risquant de perdre l’usage de la parole de créer une voix synthétisée ressemblant à leur propre voix, afin de continuer à communiquer avec leur entourage. Apparue avec iOS 17, cette fonction va considérablement évoluer avec iOS 19.

Une création de voix plus rapide et naturelle

Apple a annoncé aujourd’hui que la fonctionnalité Personal Voice deviendra plus rapide et plus simple à utiliser grâce aux avancées réalisées dans l’apprentissage automatique (machine learning) et l’intelligence artificielle embarquée directement sur l’appareil. Selon Apple, les utilisateurs pourront désormais créer une voix plus fluide et naturelle en moins d’une minute, contre 15 minutes nécessaires lors du lancement initial de cette fonctionnalité.

Apple précise également que Personal Voice prendra désormais en charge l’espagnol (Mexique).

Intégration améliorée avec Live Speech

Personal Voice s’intègre étroitement avec une autre fonctionnalité d’accessibilité appelée Live Speech (Élocution en direct), permettant aux utilisateurs de taper un texte qui sera lu à haute voix lors de conversations en personne, d’appels téléphoniques ou de visioconférences FaceTime.

Disponibilité étendue aux autres appareils Apple

La fonctionnalité Personal Voice est également disponible sur iPad et Mac, et les améliorations apportées par iOS 19 s’étendront aussi à iPadOS 19 et macOS 16.