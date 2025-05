La France veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

La France cherche à encadrer l’accès des adolescents aux réseaux sociaux. Clara Chappaz, ministre déléguée chargée du numérique, a annoncé dans une interview à La Tribune Dimanche qu’elle donne trois mois à ses partenaires européens pour s’accorder sur des règles contraignantes de vérification de l’âge. L’objectif : empêcher les moins de 15 ans de créer un compte sur les principales plateformes sociales.

Vérification de l’âge

La ministre s’appuie sur le Digital Services Act (DSA), le règlement européen sur les services numériques, pour porter cette initiative. Si ce texte encadre déjà les obligations des grandes plateformes, Clara Chappaz juge ses dispositions insuffisantes : « Il faut aller plus loin pour contraindre les réseaux sociaux à refuser les comptes sans vérification de l’âge. »

Pour cela, elle entend bâtir une coalition de pays volontaires, citant notamment l’Espagne, la Grèce et l’Irlande. Le but : convaincre la Commission européenne d’adopter un dispositif harmonisé et rigoureux à l’échelle du continent.

Ce délai de trois mois, qui court jusqu’à la rentrée 2025, reflète une volonté politique affirmée. En cas d’échec des négociations européennes, la France agira seule, prévient Clara Chappaz : « À défaut d’accord européen, c’est en France qu’il faudra agir. »

Le gouvernement envisage alors des mesures nationales coercitives, à l’image de celles déjà mises en œuvre contre les sites pornographiques. Depuis mars, l’Arcom (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a commencé à bloquer l’accès aux sites qui ne vérifient pas l’âge de leurs utilisateurs, conformément à la loi française.