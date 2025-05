L’iPhone 18 Pro aurait déjà ces sept nouveautés selon les rumeurs

Bien que le lancement des modèles iPhone 18 Pro ne soit prévu que dans environ un an et demi, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur leurs caractéristiques. Voici les principales nouveautés attendues sur ces appareils selon les informations disponibles en mai 2025.

Face ID intégré sous l’écran

En avril 2023, l’analyste spécialiste des écrans Ross Young avait indiqué que l’iPhone 17 Pro intégrerait un système Face ID sous l’écran. Cependant, en mai 2024, il a précisé que cette nouveauté avait été repoussée à 2026, suggérant ainsi qu’elle ferait son apparition sur les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Cette information a été confirmée récemment par The Information, citant ses propres sources.

Caméra frontale positionnée en haut à gauche

Selon le même rapport de The Information, avec l’arrivée de Face ID sous l’écran, les modèles iPhone 18 Pro devraient disposer uniquement d’une petite caméra frontale placée en poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Cela signifie que la découpe en forme de pilule pourrait disparaître, mais on ne sait pas encore précisément si la Dynamic Island sera maintenue ou non.

Objectif à ouverture variable

L’analyste réputé Ming-Chi Kuo affirme que la caméra principale Fusion de 48 mégapixels des modèles iPhone 18 Pro intégrera une ouverture variable.

Actuellement, les caméras principales des iPhone 14 Pro, 15 Pro et 16 Pro utilisent une ouverture fixe de ƒ/1,78. Avec une ouverture variable, les utilisateurs pourraient ajuster manuellement la quantité de lumière atteignant le capteur, offrant ainsi un meilleur contrôle sur la profondeur de champ (flou d’arrière-plan).

Toutefois, compte tenu de la taille limitée des capteurs des iPhone, l’impact réel de cette amélioration reste à confirmer.

Capteur photo Samsung

Selon DigiTimes, Samsung développe actuellement un nouveau capteur photo à trois couches (« PD-TR-Logic ») que l’on pourrait retrouver sur les modèles iPhone 18 Pro. Ce capteur offrirait plusieurs avantages, notamment une meilleure réactivité, une réduction du bruit numérique, et une plage dynamique accrue.

Cette information est particulièrement notable, car jusqu’à présent, Sony était le fournisseur exclusif des capteurs photo des iPhone.

Par ailleurs, Ming-Chi Kuo avait déjà annoncé en juillet 2024 que Samsung livrerait des capteurs ultra-grand-angle de 48 mégapixels à Apple dès 2026, précisément pour les iPhone 18 Pro.

12 Go de RAM

Toujours selon Kuo, les modèles iPhone 18 Pro seraient équipés de 12 Go de RAM, avec une bande passante mémoire améliorée.

À titre de comparaison, les iPhone 16 Pro actuels disposent de 8 Go de RAM, tandis que les modèles iPhone 17 Pro et même l’iPhone 17 Air devraient eux aussi passer à 12 Go.

Nouveau modem C2 d’Apple

Après avoir lancé son propre modem C1 sur l’iPhone 16e, Apple devrait intégrer le modem de seconde génération C2 dans les modèles iPhone 18 Pro, d’après l’analyste Jeff Pu. Ce modem offrirait une vitesse accrue, une meilleure efficacité énergétique et prendrait en charge les réseaux mmWave aux États-Unis.

Puce A20 Pro gravée en 2 nm

Selon Ming-Chi Kuo, les modèles iPhone 18 Pro embarqueraient la puce A20 Pro, fabriquée selon le nouveau procédé de gravure en 2 nm (N2) de TSMC.

Voici une synthèse rapide des puces récentes et attendues :

A17 Pro : 3 nm (procédé N3B de première génération TSMC)

: 3 nm (procédé N3B de première génération TSMC) A18/A18 Pro : 3 nm (procédé N3E de seconde génération TSMC)

: 3 nm (procédé N3E de seconde génération TSMC) A19/A19 Pro : 3 nm (procédé N3P de troisième génération TSMC)

: 3 nm (procédé N3P de troisième génération TSMC) A20/A20 Pro : 2 nm (procédé N2 de première génération TSMC)

Le passage à une gravure en 2 nm offrirait jusqu’à 15 % de performances supplémentaires et une amélioration d’efficacité énergétique pouvant atteindre 30 % par rapport à la puce A19.

À noter que les mesures en nanomètres sont avant tout des termes marketing employés par TSMC, et non des dimensions réelles précises.