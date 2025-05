L’Apple Watch SE 3 pourrait bénéficier de nouvelles tailles d’écran

Apple travaille sur une version mise à jour de son Apple Watch SE abordable, et les écrans du nouveau modèle sont déjà entrés en production, selon l’analyste des écrans Ross Young.

Des écrans de 1,6 et 1,8 pouces pour l’Apple Watch SE 3

Ross Young affirme que la nouvelle Apple Watch SE 3 sera disponible avec des écrans de 1,6 et 1,8 pouces, ce qui suggère une évolution limitée par rapport aux modèles actuels d’Apple Watch SE. La version actuelle de l’Apple Watch SE 2 propose des options de taille de 40 mm et 44 mm, et Apple pourrait conserver ces dimensions pour les modèles de nouvelle génération.

Une conception inspirée de modèles existants

L’Apple Watch SE s’inspire traditionnellement d’un modèle existant d’Apple Watch, et la version actuelle repose sur le design de l’Apple Watch Series 6. Apple pourrait continuer sur cette voie avec un modèle basé sur la Series 6, mais d’autres options sont également possibles.

Les tailles d’écran pourraient légèrement varier en raison des arrondis, et Apple pourrait envisager une conception basée sur la Series 7 avec des tailles de 41 mm et 45 mm. Une autre possibilité serait que la nouvelle Apple Watch SE adopte un design entièrement repensé.

Une coque en plastique et des couleurs vives ?

Des rumeurs ont circulé sur une Apple Watch SE avec une coque en plastique rigide et des couleurs vives, bien qu’il ne soit pas clair si Apple a concrétisé ce projet.

Si Apple opte pour un design qui ne suit pas les modèles existants d’Apple Watch, la nouvelle Apple Watch SE pourrait proposer des écrans de 1,6 et 1,8 pouces dans un boîtier plus petit et affiné, proche des options de taille de 38 mm et 42 mm. Cela permettrait d’offrir une montre plus compacte tout en maximisant la surface de l’écran grâce à des bordures réduites, pour un look plus moderne.

Une montre adaptée aux enfants

Apple continue de positionner l’Apple Watch SE comme une option abordable pour les enfants, ce qui rend plausible l’idée d’une Apple Watch SE 3 plus petite, mieux adaptée aux petits poignets.

Nous en saurons davantage sur l’Apple Watch SE à l’approche de son lancement, qui est prévu pour septembre, en même temps que les nouvelles Apple Watch Series 11 et Apple Watch Ultra 3.