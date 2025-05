Nintendo attaque Genki en justice après la fuite de la Switch 2

Une offensive attendue. Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a intenté une action en justice contre Genki, un fabricant d’accessoires tiers, qu’il accuse d’avoir divulgué des informations sensibles sur sa prochaine console, la Switch 2, avant son annonce officielle.

En plus de cette fuite, Genki est également accusé d’avoir utilisé indûment des marques déposées par Nintendo, ce qui pourrait tromper les consommateurs et nuire à la réputation de la firme.

Genki se défend

Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque Genki a révélé un prototype d’accessoire conçu via impression 3D. Ce dernier était censé correspondre aux dimensions exactes de la future console. Genki n’a pas attendu l’officialisation de la Switch 2 pour lancer la commercialisation de plusieurs produits, déclarés comme étant « compatibles » avec l’appareil. Une manœuvre jugée prématurée par Nintendo, qui n’avait encore rien confirmé à propos de son nouveau matériel.

Déposée le 2 mai, la plainte de Nintendo cite cinq violations, dont l’usage frauduleux de marque, la concurrence déloyale et la publicité trompeuse. L’entreprise affirme que les produits de Genki pourraient semer la confusion parmi les clients, qui risqueraient d’attribuer à Nintendo d’éventuels défauts de fabrication.

De son côté, Genki ne nie pas la procédure, mais affirme vouloir coopérer tout en défendant son activité. Dans un communiqué, la société déclare : « Nous prenons cette plainte au sérieux et travaillons avec nos avocats pour y répondre comme il se doit. Nous sommes fiers de nos produits et restons engagés envers l’innovation et la qualité. » L’entreprise annonce également qu’elle maintiendra ses projets en cours et prévoit même de dévoiler de nouveaux accessoires lors du salon PAX East cette semaine.