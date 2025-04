ChatGPT améliore sa recherche pour le shopping en ligne

OpenAI vient d’annoncer une mise à jour majeure de son outil de recherche intégré à ChatGPT, avec une ambition claire : transformer l’expérience d’achat en ligne. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de rechercher des produits de manière plus intuitive et naturelle, tout en recevant des recommandations personnalisées, des images, des avis et des liens directs vers des sites marchands – le tout sans publicité ni affiliation.

Avis clients

Désormais, lorsqu’un utilisateur interroge ChatGPT sur un produit, celui-ci peut lui suggérer des options issues de différentes plateformes, avec une présentation claire : description, prix, avis clients, visuels… L’outil repose sur des métadonnées issues de partenaires tiers, et se concentre pour l’instant sur plusieurs grandes catégories : la mode, la beauté, l’électronique et les articles pour la maison.

Ce nouveau service est disponible immédiatement avec GPT-4o, le modèle par défaut de ChatGPT, pour tous les utilisateurs, qu’ils aient un compte gratuit ou qu’ils soient abonnés aux offres Plus ou Pro. Mieux encore, il peut être utilisé sans se connecter, facilitant ainsi l’accès grand public.

Autre nouveauté notable : ChatGPT propose désormais des suggestions de requêtes populaires dès que l’utilisateur commence à taper sa question, une fonctionnalité inspirée de l’autocomplétion bien connue sur Google.

OpenAI affirme que sa solution se distingue volontairement de celle de Google, critiquée pour sa dépendance aux annonces sponsorisées qui impactent parfois la clarté des résultats. À l’inverse, la recherche produit sur ChatGPT n’intègre aucune publicité ni lien sponsorisé, et OpenAI ne perçoit aucune commission sur les achats effectués via les liens proposés. L’objectif affiché : offrir une expérience plus transparente, utile et désencombrée.