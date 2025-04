L’Apple Watch a été lancée il y a 10 ans

Cette semaine marque le 10e anniversaire du lancement de l’Apple Watch aux États-Unis et dans huit autres pays à travers le monde.

Le lancement d’une révolution

La première Apple Watch a été mise en vente et livrée aux clients le 24 avril 2015, après avoir été annoncée en septembre 2014.

« Apple Watch inaugure un nouveau chapitre dans notre relation à la technologie, et nous pensons que nos clients vont l’adorer », déclarait Tim Cook, PDG d’Apple, dans le communiqué de presse annonçant sa disponibilité. « Nous avons hâte que les gens commencent à porter l’Apple Watch pour accéder facilement aux informations importantes, interagir avec le monde et vivre une meilleure journée en étant plus conscients de leur activité quotidienne que jamais auparavant », ajoutait-il.

« Apple Watch fusionne matériel et logiciel comme jamais auparavant », affirmait pour sa part Jony Ive, alors responsable du design chez Apple.

Un impact majeur sur la santé

L’Apple Watch a sauvé d’innombrables vies au cours de la dernière décennie grâce à ses fonctionnalités de santé et de sécurité comme la mesure du rythme cardiaque, l’application ECG, la détection des chutes, les notifications d’apnée du sommeil, Emergency SOS, la détection des accidents, et bien d’autres. Ces fonctionnalités ont permis d’alerter de nombreux utilisateurs sur des conditions telles que la fibrillation auriculaire, l’apnée du sommeil ou même certains cancers, leur permettant ainsi de consulter plus tôt.

La santé, la plus grande contribution d’Apple

Au fil des années, Tim Cook a répété que la plus grande contribution d’Apple au monde serait dans le domaine de la santé, et l’Apple Watch en est une parfaite illustration. Pour la prochaine décennie, on s’attend à voir apparaître encore plus de fonctionnalités de santé, telles que la mesure de la pression artérielle et potentiellement la surveillance non invasive du glucose sanguin.

Il ne s’agit pas d’un simple slogan marketing : l’Apple Watch a véritablement eu un impact profond sur l’humanité, et il est passionnant d’imaginer ce que les dix prochaines années nous réservent.