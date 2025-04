Publicités sur Internet : Meta est attaqué par 200 médias français pour pratiques illégales

Une offensive judiciaire d’ampleur inédite secoue le paysage médiatique français. Environ 200 médias, parmi lesquels TF1, France Télévisions, Radio France, Le Figaro, Libération ou encore Ouest France, ont décidé de poursuivre Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram, devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Pratiques illégales

Les plaignants accusent le géant américain de recourir à des pratiques publicitaires jugées illégales, notamment en matière de ciblage basé sur des données personnelles. Dans un communiqué transmis par leurs avocats, ils estiment que Meta enfreint le Règlement général sur la protection des données (RGPD), pilier de la législation européenne en matière de vie privée.

Meta aurait mis en place un système de collecte massive de données personnelles sans information claire ni consentement éclairé des utilisateurs. Ces données auraient ensuite été utilisées pour proposer des campagnes publicitaires hyperciblées, permettant à Meta de capter une part disproportionnée des budgets publicitaires.

Une stratégie que les plaignants jugent déloyale : en dominant le marché de la publicité numérique, Meta aurait causé un préjudice économique massif aux acteurs traditionnels des médias. Meta et Google représenteraient à eux seuls 75 % du marché publicitaire en ligne et 90 % de sa croissance, d’après les avocats des plaignants. Pendant que Meta tire 98 % de son chiffre d’affaires mondial de la publicité, les médias traditionnels peinent à maintenir leur modèle économique. « Sans les pratiques déloyales de Meta, les médias français auraient bénéficié d’une part bien plus importante des investissements publicitaires », soulignent les plaignants.