Comment rendre votre iPhone plus privé en 2025 ?

L’essor du numérique a fait de la question de la confidentialité un enjeu central tant pour les utilisateurs d’iPhone que pour les autres. Le nombre d’applications collectant des données personnelles croît de façon exponentielle au rythme de l’évolution technologique, rendant ainsi urgent de mettre en place des mesures concrètes pour protéger sa vie privée. Bien que la sécurité des appareils Apple soit sans cesse renforcée, il existe tout de même quelques mesures supplémentaires qui pourront vous être utiles.

Pensez à activer les options de confidentialité natives d’iOS

Dans la conception de ses iPhone, Apple a intégré un certain nombre d’options dont le rôle est de limiter la collecte des données sensibles. On peut ainsi noter la transparence du suivi qu’il faut activer pour bloquer le suivi entre applications. Pour y arriver, suivez le protocole suivant : Réglages > Confidentialité > Suivi. Il existe également l’option de masquage d’adresse email qui est disponible avant iCloud+. Son rôle consiste à créer des adresses mail jetables afin d’éviter de transmettre votre véritable adresse email à des tiers.

Vous avez aussi la possibilité de donner votre localisation sans pour autant être précis. Il suffit de désactiver la position exacte en suivant le protocole suivant : Réglages > Confidentialité > Services de localisation. Vous pourrez ainsi désactiver cette fonctionnalité pour les applications qui n’en ont pas vraiment besoin.

En choisissant correctement la façon dont vous partagez vos données avec les applications, vous pouvez réduire votre exposition aux risques. Il en va de même lorsque vous choisissez la façon de faire vos transactions sur les plateformes crypto. En effet, si vous optez pour un échange crypto sans ID, vous n’aurez pas besoin de soumettre vos données personnelles pour échanger vos actifs numériques.

Assurez-vous de choisir un VPN fiable

Dans le but de rendre vos activités en ligne anonymes en chiffrant votre trafic internet et en masquant votre adresse IP, vous pouvez utiliser un réseau privé virtuel ou VPN. Là encore, assurez-vous de choisir un outil fiable qui offre une bonne transparence sur la manière dont vos données sont collectées et utilisées. À ce sujet, Mullvad ou encore ProtonVPN sont des réseaux qui valent le coup d’être testés. Ils ont une politique de non-conservation des journaux de connexion très stricte en plus d’être réputés pour leur transparence. Ces VPN sont par ailleurs recommandés pour les utilisateurs souhaitant naviguer en gardant leurs données confidentielles.

L’installation d’un VPN sur iPhone est simple, vous pouvez par ailleurs le faire directement via l’App store.

Choisissez des navigateurs orientés vie privée

Une multitude de navigateurs permet d’accéder à des contenus en ligne, cependant, tous ne respectent pas la vie privée des utilisateurs. C’est pourquoi il faudra choisir ceux proposant les solutions les plus avantageuses. Bien que Safari soit un peu comme la référence des navigateurs d’iPhone, certains se montrent encore plus strictes avec le respect de la vie privée. C’est le cas par exemple de Brave, DuckDuckGo Privacy Browser. Ils sont programmés pour bloquer les traqueurs publicitaires par défaut en plus d’intégrer des systèmes de navigation privée renforcés. De plus, en utilisant ces navigateurs, vous forcez les sites à utiliser des connexions sécurisées de type HTTPS.