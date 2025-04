Netflix affirme que l’IA peut améliorer la qualité des films de 10%

Ted Sarandos, co-directeur de Netflix, a récemment pris la parole pour défendre l’usage de l’intelligence artificielle dans l’industrie du cinéma. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle l’IA servirait principalement à faire baisser les coûts, Sarandos affirme que cette technologie pourrait surtout améliorer la qualité des productions.

Films 50% moins chers

Interrogé sur les craintes autour de l’IA à Hollywood, il a cité le réalisateur James Cameron, qui évoquait récemment la possibilité de réduire de moitié le budget des blockbusters grâce à ces outils. « J’ai lu l’article dans lequel Jim Cameron parlait de films 50 % moins chers », a-t-il confié. « Mais je crois qu’il y a une opportunité encore plus précieuse : améliorer les films de 10 %. Aujourd’hui, nos équipes utilisent l’IA pour des références visuelles, la prévisualisation de scènes, la préparation des effets spéciaux, ou encore la planification des plans. Cela permet de rendre le processus de création plus fluide et plus riche. »

Sarandos souligne également que ces technologies offrent aux petites productions des outils autrefois réservés aux gros budgets. Il prend pour exemple The Irishman de Martin Scorsese, où la technologie de rajeunissement des acteurs avait coûté une fortune. En 2024, Pedro Páramo, film réalisé par le directeur photo de The Irishman, a obtenu des résultats comparables en termes d’effets numériques, grâce à l’IA… mais avec un budget nettement plus léger. Même si l’impact à long terme de l’IA sur la création reste à évaluer, Netflix l’affirme : pour eux, l’IA ne se résume pas à faire des économies, mais à réinventer la manière de créer.