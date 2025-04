Google coupable d’abus de position dominante dans le cadre de la publicité en ligne

Google a été reconnu coupable d’abus de position dominante par un tribunal fédéral en Virginie, dans une affaire majeure qui cible ses pratiques dans le secteur de la publicité numérique. Dans sa décision rendue publique aujourd’hui, la juge Leonie Brinkema estime que l’entreprise a délibérément adopté des stratégies anticoncurrentielles afin de consolider son hégémonie sur le marché des serveurs publicitaires et des plateformes d’échange d’annonces.

“Nous avons gagné la moitié de cette affaire”

L’administration Biden avait initié cette action judiciaire en janvier 2023, réclamant notamment le démantèlement de certaines activités du géant technologique pour restaurer une concurrence saine. Selon la juge, Google a verrouillé le marché pendant plus d’une décennie en associant étroitement son serveur publicitaire à sa plateforme d’enchères, via des contrats restrictifs et une intégration technologique poussée.

Google annonce faire appel de la décision : “Nous avons gagné la moitié de cette affaire et nous ferons appel pour l’autre moitié. La Cour a estimé que nos outils publicitaires et nos acquisitions, telles que DoubleClick, ne nuisent pas à la concurrence. Nous ne sommes pas d’accord avec la décision de la Cour concernant nos outils pour les éditeurs. Les éditeurs ont de nombreuses options et ils choisissent Google parce que nos outils de technologie publicitaire sont simples, abordables et efficaces.“