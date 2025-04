L’administration Trump envisagerait de lourdes restrictions contre Deepseek

Tout pour favoriser les produits américains. L’administration Trump envisagerait une série de mesures radicales à l’encontre de DeepSeek, un acteur chinois de plus en plus influent dans le secteur de l’intelligence artificielle. Selon des informations rapportées par le New York Times, les autorités américaines pourraient interdire à DeepSeek d’acheter des puces d’IA auprès de Nvidia, tout en bloquant l’accès de ses services aux utilisateurs situés aux États-Unis. Des restrictions qui, si elles se concrétisent, équivaudraient à une interdiction totale d’opérer sur le marché américain.

Limiter l’accès aux ressources stratégiques

Ces actions s’inscriraient dans une stratégie plus large, déjà amorcée sous la présidence Biden, visant à ralentir les avancées technologiques de la Chine dans l’IA et à limiter son accès aux ressources stratégiques, notamment les semi-conducteurs haut de gamme et les clients occidentaux. Ce durcissement intervient alors que DeepSeek gagne rapidement en popularité, notamment auprès des développeurs et start-ups de la Silicon Valley, séduits par une tarification agressive et des performances qui rivalisent avec les modèles américains. Cette montée en puissance a créé une pression sur les concurrents locaux, qui ont été contraints de revoir à la baisse le coût d’accès à leurs modèles d’IA.

Mais la réussite de DeepSeek n’est pas sans controverse. OpenAI accuse le laboratoire chinois d’avoir eu recours à des techniques de distillation de modèles – un procédé qui permet de répliquer un modèle avancé en s’inspirant de ses réponses – en violation des conditions d’utilisation d’OpenAI. Ces accusations ont ravivé les soupçons de vol de propriété intellectuelle et contribué à nourrir la méfiance croissante à Washington.