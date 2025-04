iPhone 17 Pro : l’enregistrement vidéo double disponible dans l’app Appareil photo ?

La chaîne YouTube Front Page Tech a partagé lundi des rendus du supposé nouveau design d’iOS 19. Mais c’est la fin de la vidéo qui a attiré l’attention, avec la révélation d’une nouvelle fonctionnalité potentielle pour les iPhone 17 Pro : l’enregistrement vidéo double.

Samsung propose déjà une telle fonctionnalité depuis le Galaxy S21

Filmer avec les caméras avant et arrière en même temps

Selon Jon Prosser, animateur de Front Page Tech, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max permettront d’enregistrer une vidéo en utilisant simultanément la caméra frontale et la caméra arrière. Cette capacité existe déjà via certaines applications tierces sur l’App Store, comme Snapchat, mais Apple l’intègrerait enfin directement dans l’app Appareil photo.

Un atout pour les créateurs de contenu

L’ajout de cette fonctionnalité native serait particulièrement utile pour les créateurs sur YouTube ou TikTok, qui pourraient ainsi superposer facilement leur visage à une vidéo tournée vers l’extérieur. Cela permettrait aux spectateurs de voir le créateur parler et réagir en temps réel, dans une seule prise.

Une exclusivité Pro ?

Apple devrait présenter tous les modèles d’iPhone 17 en septembre. Mais on ne sait pas pourquoi une fonctionnalité aussi basique serait réservée aux seuls modèles Pro.