iPhone 17 Pro : les cinq grands changements attendus

Apple s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme iPhone 17 à l’automne, avec notamment les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, deux appareils haut de gamme qui viendront compléter l’iPhone 17 classique et un tout nouveau iPhone 17 Air ultra-fin. Voici les cinq plus gros changements que les rumeurs annoncent sur les modèles Pro.

Un nouveau bloc caméra façon Google Pixel

L’iPhone 17 Pro et le Pro Max devraient adopter un tout nouveau design pour le module photo arrière, avec une barre horizontale qui s’étend sur toute la largeur de l’appareil. Ce look rappelle celui du Google Pixel, et marque une rupture avec l’îlot carré habituel des modèles précédents.

Selon les rendus techniques et les fuites de composants, cette barre accueillera le triple capteur à gauche, tandis que le scanner LiDAR, le microphone et le flash seront déplacés à droite pour un agencement plus symétrique. La barre sera de la même couleur que le châssis, créant un design plus uniforme et discret.

Ce choix pourrait aussi être lié à des avantages techniques : meilleure dissipation thermique, composants plus grands, ou encore séparation améliorée des capteurs pour une cartographie 3D plus précise.

Un téléobjectif 48 mégapixels

Le capteur téléphoto de l’iPhone 17 Pro va connaître une mise à jour majeure, avec un nouveau capteur de 48 MP contre 12 MP actuellement. Ce capteur, surnommé Tetraprism, viendrait compléter les capteurs Principal et Ultra grand-angle déjà en 48 MP sur les modèles Pro actuels, formant ainsi le premier triple appareil photo arrière 100 % 48 MP sur un iPhone.

Apple mettrait également l’accent sur les performances vidéo, avec des rumeurs évoquant la possibilité de filmer en 8K avec les trois objectifs. Cela permettrait notamment aux créateurs de recadrer une vidéo Ultra grand-angle tout en conservant une résolution 4K.

Une caméra frontale 24 MP pour les selfies

La caméra avant bénéficierait elle aussi d’un gros bond en avant, avec un capteur de 24 MP et un objectif en plastique à six éléments. C’est le double de la résolution de la caméra frontale actuelle (12 MP), utilisée depuis plusieurs générations d’iPhone.

Cette amélioration offrirait des images plus nettes et plus détaillées, idéales pour les créateurs de contenus, les appels vidéo de qualité ou les selfies haute définition. Elle permettrait aussi de recadrer ou zoomer sans perte de netteté.

Un châssis hybride en verre et aluminium

Apple abandonnerait le titane introduit récemment pour revenir à l’aluminium, un matériau plus durable et plus respectueux de l’environnement. L’aluminium a en effet une empreinte carbone plus faible que le titane, ce qui s’inscrit dans les objectifs écologiques de la marque.

Le dos de l’iPhone 17 Pro combinera deux matériaux : la moitié supérieure en aluminium, intégrant la nouvelle barre photo (elle aussi en aluminium), et la moitié inférieure en verre, afin de préserver la recharge sans fil. Une approche hybride qui cherche à concilier performance, durabilité et esthétique.

La puce A19 Pro pour plus de puissance

Les iPhone 17 Pro introduiront la nouvelle puce A19 Pro, gravée en 3 nm de 3e génération (N3P) par TSMC. Cette finesse de gravure permettra une densité de transistors accrue, offrant ainsi plus de puissance et une meilleure efficacité énergétique par rapport à la puce A18 des iPhone 16.

Apple prévoirait également d’ajouter un refroidissement par chambre à vapeur, une technologie plus avancée pour évacuer la chaleur plus efficacement. Cela permettrait à la puce A19 Pro de maintenir des performances élevées plus longtemps, notamment lors de jeux ou de montages vidéo exigeants.