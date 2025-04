iOS 19 : toutes les nouveautés attendues au niveau du design

Apple devrait dévoiler iOS 19 dans environ deux mois, lors de la WWDC prévue en juin, et les rumeurs annoncent l’un des changements de design les plus importants depuis iOS 7. Si ces fuites se confirment, la mise à jour promet une refonte esthétique majeure de l’iPhone.

Une interface inspirée de visionOS

iOS 19 s’inspirerait fortement de visionOS, avec une interface axée sur la translucidité. Les éléments graphiques s’effaceraient légèrement en arrière-plan pour mieux mettre en valeur le contenu. Apple adopterait également un effet flottant pour les barres de navigation, les fenêtres et d’autres éléments de l’interface.

Un aspect plus « glassy »

iOS 19 pourrait rappeler l’esthétique Aqua du Mac d’antan, avec des effets de verre et de brillance. Certains menus pourraient réfléchir la lumière en fonction de l’inclinaison de l’iPhone, renforçant cette sensation de matière.

Des effets lumineux subtils

Ce look « en verre » s’accompagnerait de légers effets lumineux dynamiques. Par exemple, les contrôles Lampe torche et Appareil photo sur l’écran verrouillé auraient un éclat scintillant lorsqu’on bouge l’iPhone.

Boutons arrondis et menus plus aérés

L’interface adopterait un style plus doux et plus flottant, avec des bords davantage arrondis pour les barres de navigation et les boutons. Dans l’app Photos, les images pourraient occuper tout l’écran, avec une barre de menus fine en bas, au lieu d’une bande de navigation complète. Les menus Haptic Touch, les options du Centre de contrôle et les fenêtres de permissions adopteraient aussi des coins plus arrondis.

Barres d’onglets en forme de pilule

De nombreuses apps, comme App Store, Apple Music, Apple TV, Photos ou Téléphone, pourraient intégrer des barres d’onglets en forme de pilule en bas de l’écran. Les transitions seraient également simplifiées : la recherche, par exemple, s’étendrait depuis la barre d’onglets plutôt que d’ouvrir une interface distincte.

Des icônes d’app arrondies également ?

Leaker Jon Prosser affirme qu’Apple prévoit de rendre les icônes plus rondes. Il reste incertain qu’elles deviennent totalement circulaires, mais il évoque une forme hybride entre le cercle parfait et les « squircles » actuelles.

Navigation et contrôles simplifiés

Apple viserait une navigation plus fluide et des contrôles plus accessibles, que ce soit dans les apps ou dans les réglages système. L’expérience générale devrait être plus épurée.

Une cohérence visuelle sur toutes les plateformes

Ces changements ne seront pas réservés à iOS. Apple prévoit d’appliquer cette nouvelle charte graphique à iPadOS et macOS, afin d’assurer une continuité esthétique entre les appareils. Passer du Mac à l’iPhone devrait ainsi devenir plus naturel visuellement.