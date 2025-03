6 choses à savoir sur le futur iPhone pliable d’Apple

Cela fait presque dix ans que les rumeurs sur un iPhone pliable circulent, mais tout semble indiquer qu’Apple pourrait enfin lancer l’appareil en 2026. Il reste encore de nombreux mois d’attente, mais les premières informations sont prometteuses.

Apple veut un écran sans pli

Apple met un point d’honneur à éliminer la fameuse pliure visible qui traverse l’écran de la plupart des smartphones pliables du marché. Cela expliquerait les nombreuses années de recherche : la marque souhaite un rendu parfaitement lisse, sans gêne visuelle au centre de l’écran.

Un design à ouverture latérale, façon livre

Si Apple a envisagé un moment un design à clapet vertical comme le Galaxy Z Flip, le modèle retenu serait plutôt de type “livre”, à l’image du Galaxy Z Fold. Ce choix va nécessiter des adaptations logicielles importantes, puisque iOS n’est pas conçu à la base pour une orientation horizontale. Apple travaille d’ailleurs à une refonte plus cohérente d’iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16, dans une optique de continuité entre les plateformes.

Une fois ouvert, il aurait la taille d’un iPad mini

Lorsqu’il est fermé, l’écran extérieur mesurerait environ 5,5 pouces, soit plus petit qu’un iPhone actuel (à partir de 6,1 pouces). Une fois ouvert, l’écran atteindrait 7,8 pouces, une taille proche de celle de l’iPad mini (7,9 pouces). Imaginez deux iPhone côte à côte : c’est à peu près la surface de ce futur iPhone pliable.

Ultra-fin ouvert, plus épais fermé

Apple réutiliserait certaines technologies du futur iPhone 17 Air, notamment pour parvenir à une épaisseur de seulement 4,8 mm une fois ouvert. Ce serait plus fin que l’iPad Pro 12,9 pouces (5,1 mm), actuellement le produit le plus fin d’Apple. Fermé, l’épaisseur monterait à 9 à 9,5 mm, ce qui reste raisonnable pour un appareil pliable.

Un retour possible du Touch ID

Selon Ming-Chi Kuo, Apple pourrait opter pour un bouton latéral avec Touch ID à la place de Face ID. Pourquoi ce choix ? Le module TrueDepth serait encore trop épais pour s’intégrer dans un design aussi fin. Une solution plus compacte comme Touch ID serait alors préférable.

Un prix premium

Les smartphones pliables coûtent cher, et le modèle d’Apple ne fera pas exception. Les premières estimations parlent d’un tarif compris entre 2 000 et 2 500 dollars. Ce serait donc l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.

Ces informations sont encore à prendre avec précaution, car Apple continue de tester différentes approches. Une sortie fin 2026 semble probable, et d’autres fuites pourraient émerger à mesure que la gamme iPhone 2026 se précise.