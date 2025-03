iPhone 17 Pro : des maquettes dévoilent un nouveau design mêlant aluminium et verre

Le célèbre leaker Sonny Dickson vient de partager de nouvelles images des modèles factices de la série iPhone 17, révélant cette fois-ci une évolution importante du design des modèles Pro, au-delà de la nouvelle barre horizontale pour les caméras à l’arrière.

Une conception hybride verre-aluminium pour les iPhone 17 Pro

Dickson note en particulier qu’une zone bien délimitée apparaît au dos des modèles iPhone 17 Pro, débutant juste en dessous du module photo et s’étendant jusqu’en bas du châssis. Il précise que cette zone indique clairement « l’endroit où le verre va changer ».

Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, Apple utiliserait en effet une combinaison de matériaux pour les modèles Pro, à savoir une partie en verre autour de la zone du logo, intégrée dans un châssis globalement en métal. Cela explique d’ailleurs les zones rouges observées précédemment sur des images CAD des iPhone 17 Pro.

Le média américain The Information avait déjà affirmé qu’Apple aurait opté pour cette construction mi-verre, mi-aluminium afin d’augmenter la robustesse de ses appareils haut de gamme. Le verre permettrait ainsi de conserver la recharge sans fil, tandis que l’aluminium assurerait une résistance accrue aux chocs et aux casses.

Retour à l’aluminium après l’expérience titane

Pour rappel, les iPhone 16 Pro actuels disposent d’un châssis en titane, un changement majeur introduit par Apple avec l’iPhone 15 Pro. Mais avec la série iPhone 17, Apple reviendrait à une conception entièrement en aluminium pour l’ensemble de sa gamme, y compris les modèles Pro.

Un nouveau module photo arrière et une finition plus soignée

Ces modèles factices confirment une fois de plus les précédentes rumeurs : les iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Air adopteront un module caméra horizontal allongé à l’arrière, contrairement au modèle standard. De plus, la transition entre les bords du module caméra et la coque arrière semble plus douce et mieux intégrée, grâce à un nouveau procédé de fusion entre verre et métal.

MagSafe présent sur toute la gamme iPhone 17

Les images partagées aujourd’hui montrent également que tous les modèles iPhone 17, y compris le nouveau iPhone 17 Air ultra-fin, disposeront du système de recharge MagSafe.

Ce nouveau design constitue l’un des changements visuels les plus marquants pour les modèles haut de gamme d’Apple depuis plusieurs années. La gamme iPhone 17 devrait être officiellement présentée en septembre prochain.