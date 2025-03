iOS 18.4 : top 5 des nouveautés attendues

Si les fonctionnalités Apple Intelligence pour Siri ne seront pas intégrées à iOS 18.4 comme prévu initialement, cette prochaine mise à jour d’iOS apporte néanmoins plusieurs nouveautés intéressantes. Voici les cinq fonctionnalités principales à attendre avec iOS 18.4, dont la sortie publique est prévue début avril.

Notifications prioritaires

Sur les iPhone et iPad compatibles avec Apple Intelligence, iOS 18.4 introduit les Notifications prioritaires, une nouveauté initialement annoncée lors de la WWDC 2024 en juin dernier.

Ces notifications spéciales mettent en avant les messages importants en les regroupant dans une section dédiée sur l’écran verrouillé. Apple utilise Apple Intelligence pour identifier les alertes nécessitant une attention immédiate, comme des livraisons imminentes, réunions à venir, rappels urgents ou invitations nécessitant une réponse rapide.

Dans les réglages, il est possible d’activer les notifications prioritaires pour l’ensemble des applications, ou application par application.

Par ailleurs, iOS 18.4 enrichit Apple Intelligence en ajoutant de nouvelles langues : français, allemand, italien, portugais (Brésil), espagnol, japonais, coréen, chinois simplifié, ainsi que des variantes locales de l’anglais pour Singapour et l’Inde.

Évolution de Visual Intelligence

Les utilisateurs d’iPhone 15 Pro auront désormais accès à Visual Intelligence, fonctionnalité jusqu’à présent réservée aux modèles iPhone 16. Initialement accessible uniquement via le bouton Camera Control, Apple permet désormais de déclencher Visual Intelligence avec le bouton Action sur l’iPhone 15 Pro.

Un nouveau bouton Visual Intelligence fait également son apparition dans la section Apple Intelligence du centre de contrôle, permettant de l’activer autrement. Cette nouvelle option s’applique aussi aux modèles iPhone 16.

De nouveaux Emoji

Comme souvent, iOS 18.4 apporte de nouveaux Emoji très attendus. Parmi eux figurent notamment : des yeux cernés, une empreinte digitale, un arbre sans feuilles, un légume-racine, une harpe, une pelle et une éclaboussure.

Ambiance sonore intégrée au centre de contrôle

iOS 18.4 propose une nouvelle option de musique d’ambiance (« Ambient Music ») activable depuis le centre de contrôle. Cette fonction permet de choisir parmi quatre catégories sonores : Sommeil, Détente, Productivité et Bien-être. En sélectionnant une catégorie, une playlist aléatoire adaptée sera jouée.

Bien qu’aucune application dédiée n’existe, il reste possible de passer d’un morceau à l’autre et de visualiser les titres en cours depuis la Dynamic Island ou le widget Now Playing.

Téléchargements d’apps améliorés sur l’App Store

Une petite nouveauté pratique arrive avec iOS 18.4 : il devient possible de mettre en pause un téléchargement directement depuis la liste des mises à jour de l’App Store. Auparavant, il fallait impérativement arrêter ou redémarrer l’installation depuis l’interface principale de l’App Store.

Apple introduit également des résumés simplifiés des avis utilisateurs dans l’App Store pour visualiser rapidement les opinions sur une application.

Bonus pour les utilisateurs du Vision Pro : contrôle du mode invité

Apple a intégré à iOS 18.4 une application dédiée à l’Apple Vision Pro. Cette app permet principalement de visualiser des informations sur le casque, découvrir du contenu et télécharger des applications.

Une fonctionnalité particulièrement utile permet de gérer depuis votre iPhone ou iPad le mode invité lorsqu’une autre personne utilise votre Vision Pro. Un pop-up apparaîtra alors sur votre iPhone, vous permettant de choisir les applications et expériences accessibles au nouvel utilisateur, et même de le guider via AirPlay.

Date de lancement

Actuellement en quatrième version bêta, iOS 18.4 sera probablement disponible publiquement début avril, en même temps que les mises à jour iPadOS 18.4 et macOS Sequoia 15.4.