Apple annonce la WWDC25 du 9 au 13 juin 2025

Apple vient d’annoncer que sa 36ᵉ conférence annuelle des développeurs (WWDC) aura lieu du lundi 9 juin au vendredi 13 juin 2025. Comme chaque édition depuis 2020, la WWDC 2025 sera principalement organisée en ligne et sera gratuite pour tous les développeurs.

Une keynote le 9 juin pour dévoiler les nouveautés logicielles

La WWDC25 débutera traditionnellement par une keynote le premier jour de l’événement, prévue cette année pour le 9 juin. Apple y présentera notamment les nouveaux systèmes d’exploitation suivants :

iOS 19

iPadOS 19

macOS 16

tvOS 19

watchOS 12

visionOS 3

Sessions en ligne et ateliers pour les développeurs

La WWDC 2025 comprendra également des sessions et des ateliers en ligne permettant aux développeurs d’apprendre à intégrer les nouvelles fonctionnalités logicielles dans leurs applications. La keynote ainsi que ces sessions seront accessibles sur l’application Apple Developer, le site web d’Apple et YouTube.

Un événement spécial en présentiel à Apple Park

Bien que la WWDC25 se déroule principalement en ligne, Apple prévoit également une journée spéciale en présentiel réservée à certains développeurs et étudiants sélectionnés. Cet événement physique aura lieu le 9 juin à l’Apple Park à Cupertino, en Californie. Les participants invités auront la possibilité d’assister à la keynote, au « State of the Union » et de rencontrer des employés Apple.

Les membres actuels du programme Apple Developer, les anciens participants à l’Apple Entrepreneur Camp, les anciens gagnants du Swift Student Challenge et les membres actuels du programme Apple Developer Enterprise pourront s’inscrire pour assister à cet événement en présentiel. Apple sélectionnera les participants par tirage au sort.

Swift Student Challenge : les résultats bientôt annoncés

Apple a organisé en février dernier son concours annuel Swift Student Challenge, dont les résultats seront bientôt annoncés. Les étudiants désignés comme « Distinguished Winners » seront invités à Cupertino pour une expérience de plusieurs jours.

Apple communiquera davantage de détails sur la WWDC 2025 à l’approche du mois de juin, via l’application Apple Developer et le site web Apple Developer.