L’iPhone 17 Air ferait 9,5 mm d’épaisseur au niveau du module photo

Apple devrait remplacer le modèle « Plus » par un tout nouveau modèle ultra-fin baptisé iPhone 17 Air dans sa prochaine gamme d’iPhone. De nombreuses rumeurs se concentrent ainsi naturellement sur l’épaisseur de ce futur appareil, et un nouveau détail important vient d’émerger à ce sujet.

Jusqu’à 9,5 mm à l’endroit le plus épais

Le média The Information avait précédemment affirmé que l’iPhone 17 Air mesurerait environ 6 mm d’épaisseur, tandis que l’analyste Jeff Pu évoquait lui aussi une épaisseur de 6 mm. L’analyste reconnu Ming-Chi Kuo annonçait quant à lui que l’iPhone 17 Air atteindrait 5,5 mm à son point le plus fin, suggérant ainsi une structure très fine mais dotée d’une zone plus épaisse au niveau du module photo.

Le célèbre leaker chinois Ice Universe a complété ces prédictions en affirmant que le module caméra arrière du modèle Air mesurerait précisément 4 mm d’épaisseur, portant ainsi l’épaisseur totale du téléphone à 9,5 mm à son point le plus épais.

Un module photo inspiré des Pixel de Google

D’après les fuites et rendus disponibles à ce jour, l’iPhone 17 Air possèderait un unique capteur photo arrière, accompagné d’un microphone et d’un flash LED, intégrés dans un module allongé rappelant la « barre » horizontale des derniers smartphones Pixel de Google.

Une taille d’écran intermédiaire dans la gamme iPhone 17

Concernant les dimensions d’écran, l’iPhone 17 Air serait doté d’un affichage compris entre 6,6 et 6,7 pouces, soit plus grand que l’écran de l’iPhone 17 classique (6,3 pouces), mais plus petit que celui de l’iPhone 17 Pro Max (6,9 pouces).

Il est intéressant de noter qu’Ice Universe affirmait la semaine dernière que l’iPhone 17 Air aurait exactement les mêmes dimensions que l’iPhone 17 Pro Max, sauf pour l’épaisseur. Cette affirmation semble toutefois contredire la majorité des autres rumeurs.

Le même leaker avait déjà révélé avec précision les dimensions des iPhone 16 Pro et Pro Max avant leur lancement, ce qui renforce la crédibilité de cette dernière fuite concernant l’épaisseur maximale de l’iPhone 17 Air.

Apple devrait officiellement présenter sa gamme iPhone 17 comme à son habitude, vers la mi-septembre 2025.