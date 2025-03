iPhone 18 Pro : cinq nouveautés majeures attendues par les rumeurs

Bien que la sortie de l’iPhone 18 Pro soit encore distante d’environ un an et demi, plusieurs nouveautés sont déjà évoquées à son sujet. Voici un résumé des principales rumeurs disponibles à ce jour.

Concept d’iPhone 18 Pro – Source : @appledsign

Face ID sous l’écran

En avril 2023, l’analyste spécialisé dans les écrans, Ross Young, indiquait dans une feuille de route que Face ID passerait sous l’écran dès les modèles iPhone 17 Pro. Toutefois, en mai 2024, Young a revu cette prédiction, annonçant un report à 2026. Si cela se confirme, la technologie Face ID sous l’écran ferait donc son apparition avec les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Même avec Face ID intégré sous l’écran, la Dynamic Island ne disparaîtrait pas forcément, mais elle pourrait devenir plus petite. Une autre hypothèse serait l’apparition d’un simple trou dans l’écran pour la caméra frontale, comme sur les smartphones Android récents tels que les Google Pixel 9 ou Samsung Galaxy S25.

Appareil photo à ouverture variable

L’appareil photo principal Fusion de 48 mégapixels des futurs iPhone 18 Pro pourrait être équipé d’une ouverture variable, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de contrôler manuellement la quantité de lumière entrant dans le capteur photo. Actuellement, les modèles récents (iPhone 14 Pro, 15 Pro et 16 Pro) disposent d’une ouverture fixe ƒ/1.78. Avec l’ouverture variable, il serait donc possible d’ajuster la profondeur de champ et d’obtenir davantage de contrôle créatif, même si l’impact concret pourrait être limité en raison de la taille réduite des capteurs photo intégrés aux smartphones.

Nouveau capteur photo Samsung à trois couches

Selon le média taïwanais DigiTimes, Samsung serait en train de concevoir un capteur photo avancé à trois couches empilées destiné aux futurs iPhone 18 Pro. Baptisée « PD-TR-Logic », cette technologie permettrait d’obtenir des photos plus réactives, avec moins de bruit numérique et une meilleure plage dynamique.

Actuellement, Sony est le fournisseur exclusif de capteurs photo pour Apple. L’entrée de Samsung représenterait donc un changement majeur dans l’écosystème photo de l’iPhone. Ming-Chi Kuo estime par ailleurs que Samsung commencerait à fournir à Apple des capteurs photo ultra grand-angle de 48 mégapixels dès 2026, date prévue pour la sortie des iPhone 18 Pro.

Nouveau modem C2 conçu par Apple

Après le lancement récent de son premier modem personnalisé (le modem C1) avec l’iPhone 16e, Apple poursuivrait ses efforts de développement avec un modem amélioré : le modem C2. Selon l’analyste Jeff Pu, ce nouveau modem arriverait dès l’an prochain sur les iPhone 18 Pro. Le modem C2 serait logiquement plus rapide, plus économe en énergie et pourrait offrir la prise en charge des ondes millimétriques (mmWave) aux États-Unis.

Puce A20 Pro avec des améliorations pour Apple Intelligence

Selon Jeff Pu, la puce A20 Pro prévue pour les modèles iPhone 18 Pro serait produite par TSMC à l’aide d’un processus gravure 3 nm de troisième génération. Contrairement à des rumeurs initiales évoquant un procédé 2 nm, Apple conserverait donc la même finesse de gravure que pour la puce A19 Pro des prochains iPhone 17 Pro. Ainsi, l’évolution de performance générale pourrait être relativement limitée par rapport à la génération précédente.

En revanche, Jeff Pu mentionne une amélioration importante de la puce A20 Pro concernant les capacités liées à Apple Intelligence. La technologie « Chip on Wafer on Substrate » (CoWoS) de TSMC serait utilisée pour intégrer plus étroitement le processeur, la mémoire unifiée et le Neural Engine, renforçant ainsi les performances en intelligence artificielle.