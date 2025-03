Nvidia repousse la sortie de ses cartes graphiques RTX 5060

Nvidia n’arrive pas à tenir la cadence. Le géant de l’IA et des cartes graphiques, qui vient de sortir ses sacro-saintes RTX 5090, 5080, 5070 Ti et 5070, est de nouveau attendu au tournant cette année, avec ses cartes graphiques de milieu de gamme les 5060. Alors qu’on espérait les voir débarquer dans les prochains semaines, elles devraient être retardées de plusieurs mois! Il faut dire que le constructeur n’a rien à dit à leur propos lors de sa conférence GCT 2025 il y a quelques jours. Aucune mention n’a été faite.

Pénurie aussi chez AMD

La RTX 5060 Ti, dans ses deux variantes (8 Go et 16 Go de VRAM), arriverait sur le marché à la mi-avril au plus tôt. Quant à la RTX 5060 standard, son lancement serait reporté jusqu’à la mi-mai 2025. Nvidia n’a pas encore communiqué de calendrier précis à ses partenaires fabricants de cartes, se contentant de leur promettre plus d’informations « ultérieurement ».

Les cartes plus haut de gamme déjà sorties souffrent de problèmes de stock qui ne sont pas près de s’arranger. Mais le phénomène ne touche pas que Nvidia, puisque son concurrent direct, AMD, connaît également de fortes pénuries depuis l’annonce de ses très récentes RX 9070 et RX 9070 XT.