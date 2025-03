Nvidia présente Blue, un robot IA autonome aux couleurs de Star Wars

La réalité a finalement rattrapé la fiction. Lors de sa conférence annuelle GTC 2025, le géant de l’IA et des cartes graphiques Nvidia a présenté une étrange nouveauté, qui en dit long sur les capacités et ambitions de la firme dans un futur proche. Lors de l’intervention du PDG du fabricant de GPU, Jensen Huang, un petit robot ressemblant comme deux gouttes d’eau à R2D2 et BD-1, respectivement tiré de la première trilogie Star Wars et des jeux vidéo Star Wars Jedi, est apparu sur scène.

Deux puces Nvidia

Mais, fait notable, ce tout petit robot n’était pas piloté à distance. Il se comportait de façon autonome, car boosté à l’intelligence artificielle. Blue, c’est son nom, se fonde sur une IA interne baptisée Newton, qui lui permet de se déplacer seul et d’interagir avec son environnement. C’est fou, ça fait un peu peur, mais c’est bel et bien vrai. Cette puissante IA nécessaire deux puces Nvidia, comme l’a annoncé le PDG de la société.

Ce robot est issu d’une collaboration entre Nvidia (processeurs), Disney (conception générale, design et mouvements) et Deepmind (intelligence artificielle). Ce petit robot devrait dans un premier intégrer les parcs Disneyland, sachant que l’un d’entre eux est déjà présent en Orlando, en Floride, mais il est seulement piloté à distance. L’avenir est prometteur, en tout cas.