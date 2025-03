Xbox Game Pass : Microsoft annonce les nouveaux jeux qui intègrent le catalogue

C’est un bien beau catalogue qui arrive en cette fin mars ! Le Xbox Game Pass, service d’abonnement “à la Netflix” de Microsoft, disponible sur les consoles Xbox et sur PC, s’enrichit à nouveau, annonce Microsoft dans un communiqué. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est du tout bon !

Un roi du JRPG et le fils spirituel de Fallout

Dès ce mercredi 19 mars débarque Octopath Traveler 2 et Train Sim World 5, soit l’un des meilleurs JRPG du marché et une simulation de train bien trop rare pour s’en passer. Jeudi 20 mars, vous devrez survivre sur une île magique avec Mythwrecked : Ambrosia Island. Arrive aussi la compilation Blizzard Arcade Collection, qui réunit de vieux titres de l’éditeur, le 25 mars.

Pour les adhérents Xbox Game Pass PC et Ultimate, le catalogue se renforce dès aujourd’hui avec l’accès anticipé de 33 Immortals. Le 27 mars, Atomfall sera aussi dans le Gamepass, jeu de tir qui rappelle l’esthétique de Fallout. Vous pourrez ainsi explorer la Grande-Bretagne des années 1960 après qu’un étrange accident nucléaire ait complètement déréglé le pays.

En contrepartie, plusieurs titres quitteront le Gamepass le 31 mars, et pas des moindres. Découvrez la liste ci-dessous.

MLB The Show 24 (Cloud et Console)

Lil Gator Game (Cloud, Console, et PC)

Hot Wheels Unleashed 2 : Turbocharged (Cloud, Console, et PC)

Open Roads (Cloud, Console, et PC)

Yakuza 0 (Cloud, Console, et PC)

Yakuza Kiwami (Cloud, Console, et PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console, et PC)

Yakuza : Like a Dragon (Cloud, Console, et PC)

The Lamplighters League (Cloud, Console, et PC)

Monster Hunter Rise (Cloud, Console, et PC)