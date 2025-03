iOS 18.4 : sept nouveautés à venir sur l’iPhone

Apple s’apprête à lancer iOS 18.4, une mise à jour qui, bien que plus modeste que les précédentes versions d’iOS 18, apportera tout de même plusieurs améliorations pour rendre votre iPhone plus intelligent et intuitif. Voici les 7 nouveautés majeures attendues sur votre iPhone dès début avril.

1. Priorisation intelligente des notifications

Avec iOS 18.4, votre iPhone sera capable de gérer plus efficacement vos notifications. Grâce à l’intégration d’Apple Intelligence, les notifications les plus importantes seront affichées en priorité. Ces alertes prioritaires apparaîtront automatiquement en haut de l’écran, tandis que les autres notifications resteront accessibles en glissant vers le haut vers le Centre de notifications.

2. Découvrez les contenus Vision Pro

Pour les propriétaires du casque Apple Vision Pro, iOS 18.4 ajoutera une toute nouvelle application compagnon directement sur votre iPhone. Cette appli dédiée vous permettra de profiter pleinement de votre casque, sans effort supplémentaire, et de découvrir facilement les contenus disponibles. Vous pourrez ainsi accéder à des fonctionnalités avancées comme des recommandations personnalisées et la gestion facilitée de votre Vision Pro.

3. Apple Intelligence directement dans le Centre de contrôle

Avec iOS 18.4, Apple Intelligence disposera désormais d’une section dédiée dans le Centre de contrôle. Cet espace regroupera notamment l’option « Saisie pour Siri », précédemment disponible dans une section Siri désormais supprimée, ainsi que de nouvelles commandes permettant d’activer Siri et d’accéder facilement aux fonctionnalités de Visual Intelligence.

4. Visual Intelligence pour explorer votre environnement

La fonctionnalité Visual Intelligence gagne en puissance avec iOS 18.4, permettant à votre iPhone d’utiliser son appareil photo pour obtenir des informations contextuelles sur des lieux ou objets environnants. Désormais, vous pourrez facilement demander à votre appareil photo de résumer un texte, de le traduire, de le lire à voix haute, ou encore de lancer une recherche Google ou même interroger ChatGPT directement depuis l’interface.

5. Mise en pause des téléchargements depuis l’App Store

Parmi les petits ajouts pratiques d’iOS 18.4 figure la possibilité de mettre en pause les téléchargements d’applications directement depuis l’App Store. Cette fonctionnalité permet ainsi un meilleur contrôle lorsque vous souhaitez temporairement interrompre l’installation ou la mise à jour d’une application, sans avoir à quitter l’interface.

6. De nouvelles automatisations pour les apps Apple avec Raccourcis

Apple enrichit également considérablement les possibilités offertes par l’application Raccourcis dans iOS 18.4. Plusieurs apps natives, comme Plans ou Safari, gagnent des commandes permettant de modifier directement leurs paramètres sans navigation manuelle. Par exemple, Plans peut désormais éviter automatiquement les routes fréquentées ou les péages via un raccourci, tandis que Safari obtient des contrôles simplifiés pour gérer AutoFill ou le blocage automatique des contenus.

7. De nouveaux emojis pour iOS 18.4

Comme chaque année, iOS introduit une série de nouveaux emojis. Parmi ceux attendus avec iOS 18.4 (standard Unicode 16 de septembre 2024), figurent notamment les emojis suivants : visage avec cernes, empreinte digitale, arbre sans feuilles, légume-racine, harpe, pelle, ou encore éclaboussure.

Autres améliorations notables

Enfin, iOS 18.4 apportera plusieurs petites améliorations utiles, dont l’option pratique de supprimer ou restaurer toutes les photos de l’album « Supprimés récemment » en un seul clic, simplifiant la gestion de votre photothèque.