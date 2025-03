Les iPhone 17 Air et 17 Pro Max auraient la même taille, mais une épaisseur différente

Selon le leaker Ice Universe, le tout nouveau et ultra-fin iPhone 17 Air d’Apple présenterait les mêmes dimensions que l’iPhone 17 Pro Max, la seule différence résidant dans l’épaisseur des deux appareils.

Rendu de l’iPhone 17 Air – Source : Majin Bu

Dimensions identiques, épaisseurs différentes

Sur son compte Weibo, le leaker chinois affirme aujourd’hui que l’iPhone 17 Air et l’iPhone 17 Pro Max partagent exactement les mêmes caractéristiques en termes de longueur, largeur, taille d’écran et taille des bordures.

« La seule différence concerne l’épaisseur », précise le leaker. « L’iPhone 17 Air mesure 5,5 mm d’épaisseur, alors que l’iPhone 17 Pro Max atteint 8,725 mm. »

Si ces dimensions se confirment, elles impliqueraient également que l’iPhone 17 Pro Max serait considérablement plus épais que l’actuel iPhone 16 Pro Max.

Une révélation en contradiction avec les précédentes rumeurs

Mis à part cette épaisseur présumée de 5,5 mm pour l’iPhone 17 Air, déjà évoquée auparavant, les affirmations d’Ice Universe constituent un changement notable par rapport aux précédentes rumeurs. L’an dernier, l’analyste spécialisé dans les écrans, Ross Young, indiquait que l’iPhone 17 Air serait doté d’un écran de 6,55 pouces (ou 6,6 pouces en arrondissant).

Cette taille d’écran a cependant été remise en question le mois dernier par le YouTubeur Jon Prosser, affirmant que l’iPhone 17 Air disposerait en réalité d’un écran plus grand de 6,7 pouces. (Young a depuis réitéré sa prévision initiale de 6,55 pouces pour l’iPhone 17 Air.)

Toutefois, même si Prosser avait raison avec un écran de 6,7 pouces pour l’iPhone 17 Air, cela resterait très loin des 6,9 pouces attendus pour l’iPhone 17 Pro Max. Apple avait augmenté la taille des écrans des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max l’année dernière, et ceux-ci devraient rester identiques sur les modèles Pro de l’iPhone 17. Ice Universe affirme d’ailleurs aujourd’hui que le châssis de l’iPhone 17 Pro Max n’a pas changé et reste « exactement comme celui de l’iPhone 16 Pro Max ».

iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Air Épaisseur 8,73 mm 5,55 mm Hauteur 163 mm 163 mm Largeur 77,6 mm 77,6 mm Taille de écran 6,9″ (174 mm) 6,9″ (174 mm) Bordures de écran 1,15 mm 1,15 mm

Prudence recommandée avant confirmation officielle

Ice Universe a déjà dévoilé par le passé des dimensions précises d’iPhone avant leur sortie officielle, notamment celles des iPhone 16 Pro et Pro Max. Toutefois, cette rumeur spécifique doit être prise avec prudence jusqu’à ce que d’autres sources viennent corroborer ces informations. Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 17 autour de sa traditionnelle période de lancement, à la mi-septembre.