iPhone 17 Pro : la rumeur des 12 Go de RAM confirmée une troisième fois

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max pourraient être équipés de 12 Go de RAM, contre 8 Go sur l’iPhone 16 Pro. Cette fois encore, Jeff Pu de GFHK Tech Research affirme que cette mise à niveau est bien prévue.

Une amélioration pour l’intelligence artificielle et le multitâche

Dans une note consultée par 9to5Mac, Jeff Pu indique que les modèles Pro de l’iPhone 17 passeront à une mémoire LPDDR5 de 12 Go.

“L’iPhone 17 Pro et Pro Max devraient migrer vers la LPDDR5 12 Go. Cette transition à elle seule contribuera à une augmentation de 3,5 % du contenu DRAM des smartphones d’une année sur l’autre, sur environ 100 millions de nouveaux iPhone.”

C’est la troisième fois que Pu affirme cette augmentation de mémoire. Il l’avait déjà mentionnée en mai 2024, avant que l’analyste Ming-Chi Kuo ne suggère en août que cette amélioration ne concernerait que l’iPhone 17 Pro Max.

Mais en octobre, Pu a maintenu sa position et réaffirmé que les deux modèles Pro bénéficieraient de cette hausse de RAM, expliquant que cela améliorerait les performances d’Apple Intelligence et du multitâche.

Il a également ajouté que l’iPhone 17 Pro et Pro Max seraient équipés :

D’un capteur téléobjectif de 48 MP

D’un appareil photo frontal de 24 MP

Une rumeur crédible venant d’analystes bien informés

Tant Jeff Pu que Ming-Chi Kuo sont connus pour la fiabilité de leurs prédictions Apple*. Leurs informations proviennent de la chaîne d’approvisionnement en Asie, ce qui renforce la crédibilité de cette rumeur.

Apple a déjà augmenté la RAM sur toute la gamme iPhone 16, intégrant 8 Go sur les modèles standards (iPhone 16 et 16 Plus) – une quantité qui était auparavant exclusivement réservée aux iPhone 15 Pro et Pro Max.

Ce changement a permis de rendre Apple Intelligence compatible avec plus de modèles, l’IA nécessitant au moins 8 Go de RAM pour fonctionner. L’iPhone 16e, lancé récemment, suit cette tendance avec 8 Go de RAM et une prise en charge complète d’Apple Intelligence.

D’autres évolutions majeures attendues sur l’iPhone 17 Pro

Au-delà de la RAM, plusieurs autres changements majeurs sont prévus pour les iPhone 17 Pro, notamment :

Un design photo repensé : trois caméras disposées en triangle, mais intégrées dans une barre rectangulaire aux coins arrondis

: trois caméras disposées en triangle, mais intégrées dans Un châssis en aluminium , remplaçant le titane des modèles Pro actuels

, remplaçant le des modèles Pro actuels Une Dynamic Island plus compacte

Une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple

La gamme iPhone 17 devrait être annoncée mi-septembre.