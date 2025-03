Ces nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence arrivent avec iOS 18.4

Le firmware iOS 18.4 devait initialement introduire de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence pour Siri, mais Apple a finalement retiré ces capacités de la mise à jour pour poursuivre les tests.

Même si l’ajout d’intelligence artificielle est plus limité que prévu, iOS 18.4 proposera tout de même plusieurs nouveautés, ce qui en fera une mise à jour intéressante lors de sa sortie en avril.

Notifications prioritaires

Présentées lors de la WWDC 2024, les notifications prioritaires sont une fonctionnalité Apple Intelligence attendue depuis la sortie d’iOS 18 en septembre.

Cette nouveauté permet à Apple d’analyser vos notifications entrantes et de mettre en avant celles qui sont les plus importantes en fonction du contexte et de l’heure.

Par exemple :

Si vous avez commandé un repas , la notification de suivi sera placée en priorité.

, la notification de suivi sera placée en priorité. Toute notification liée à un événement imminent sera mise en avant pour capter immédiatement votre attention.

Les notifications prioritaires sont désactivées par défaut dans la bêta d’iOS 18.4. Pour les activer :

Réglages > Notifications > Prioriser les notifications

Une fois activées, elles apparaissent en première position sur l’écran verrouillé, dans un encadré distinct avec une icône spécifique. Les autres notifications restent accessibles par balayage.

Image Playground : un nouveau style “Sketch”

Lors du lancement de l’application Image Playground, seuls deux styles étaient disponibles pour la création d’images : Animation et Illustration.

Avec iOS 18.4, un troisième style “Sketch” fait son apparition.

Sketch : Un style dessin à la main , détaillé et académique, avec un fond épuré.

: Un style , détaillé et académique, avec un fond épuré. Illustration : Des contours marqués , des couleurs vives et des formes simplifiées.

: Des , des et des formes simplifiées. Animation : Un rendu cartoon en 3D, plus fantaisiste.

Prise en charge de nouvelles langues

Avec iOS 18.4, Apple Intelligence devient compatible avec de nouvelles langues, dont :

Français

Allemand

Italien

Portugais (Brésil)

Espagnol

Japonais

Coréen

Chinois simplifié

Apple ajoute aussi deux variantes de l’anglais, adaptées à Singapour et l’Inde.

Apple a déjà déployé deux bêtas d’iOS 18.4 pour les développeurs et les testeurs publics, et les tests se poursuivront tout au long du mois de mars. La version finale d’iOS 18.4 est prévue pour début avril.

Fonctionnalités Siri et Apple Intelligence

Apple pourrait encore ajouter les nouveautés Siri dans une bêta ultérieure d’iOS 18.4, mais cela semble peu probable, étant donné que la sortie est prévue dans un mois seulement.

L’ajout des fonctionnalités Siri basées sur Apple Intelligence pourrait donc être repoussé à iOS 18.5.

D’ordinaire, les mises à jour en .5 n’introduisent pas de grandes nouveautés, car Apple commence à se concentrer sur la version suivante d’iOS. Cependant, Apple a choisi une approche progressive pour iOS 18, et iOS 19 pourrait suivre cette même stratégie.

Selon les dernières rumeurs, le développement d’iOS 19 aurait été retardé pour qu’Apple puisse se concentrer sur l’amélioration d’iOS 18.