Amazon lance Alexa+ avec une IA générative

Amazon a récemment annoncé le lancement de Alexa+, une nouvelle version améliorée d’Alexa, intégrant des modèles de langage avancés, des capacités d’agent conversationnel et des fonctionnalités élargies pour réinventer l’expérience des assistants numériques.

Une intelligence artificielle plus personnalisée et proactive

Selon Amazon, Alexa+ est plus intelligente, plus personnalisée et plus proactive. L’assistant évolue avec l’utilisateur, améliorant son expérience au fil des interactions.

Les principales améliorations incluent :

Une meilleure compréhension du langage naturel , quel que soit le mode de formulation

Une expérience vocale plus fluide et intuitive

Une personnalité plus développée, rendant Alexa plus engageante

Alexa continue de s’intégrer aux services de streaming comme Spotify et Apple Music, ainsi qu’aux appareils connectés pour la maison intelligente.

Un assistant intelligent pour la maison connectée

Avec Alexa+, Amazon met l’accent sur une gestion simplifiée des objets connectés. L’assistant s’appuie sur les appareils, le contexte et les connaissances de l’utilisateur pour offrir une expérience plus fluide.

Par exemple, il devient possible de :

Contrôler plusieurs appareils avec une seule commande

Créer des routines simplement par la voix

Ajuster automatiquement l’environnement en fonction des besoins exprimés

Si l’utilisateur dit “J’ai froid” ou “Il fait trop clair”, Alexa comprendra qu’il faut augmenter la température ou baisser l’intensité lumineuse, sans que des commandes précises soient nécessaires.

Des interactions plus avancées et des capacités améliorées

Alexa+ conserve toutes les fonctionnalités de la version actuelle, mais les améliore considérablement.

Exemples de nouvelles capacités :

Jouer de la musique , mais aussi engager une conversation approfondie sur ses artistes préférés

Diffuser des films et séries, tout en permettant de poser des questions sur les personnages, les épisodes ou les bandes-son

Naviguer dans un contenu vidéo, en demandant un passage précis d'un film ou d'une série

Répondre à des questions complexes, comme le font des chatbots comme ChatGPT

Amazon propose une liste de 50 recommandations à tester avec Alexa+ pour explorer ces nouvelles fonctionnalités.

Prix et disponibilité

Alexa+ est gratuit pour les abonnés Amazon Prime, tandis que les non-abonnés devront payer 19,99 $ par mois pour y accéder.

Le programme d’accès anticipé commencera fin mars pour certains clients. Les premiers appareils compatibles seront les Echo Show 8, 10, 15 et 21.