iPhone 17 Air : une autonomie qui s’annonce prometteuse grâce à l’iPhone 16e

Le nouvel iPhone 16e affiche la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone de 6,1 pouces. D’après les spécifications techniques d’Apple, il peut atteindre jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, contre 22 heures pour l’iPhone 16 standard.

L’un des principaux facteurs expliquant cette meilleure autonomie est l’intégration du modem C1, conçu par Apple, qui est le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone. Tous les autres modèles actuels de la gamme utilisent encore des modems Qualcomm.

Voici comment Apple décrit le modem C1 :

“En étendant les avantages de la puce Apple, le C1 est le premier modem conçu par Apple et le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone, offrant une connectivité 5G rapide et fiable. L’architecture Apple silicon — y compris le C1 —, la toute nouvelle conception interne et la gestion avancée de l’énergie d’iOS 18 contribuent à une autonomie exceptionnelle.”