YouTube Premium Lite : un abonnement moins cher arrive

Google s’apprête à lancer une nouvelle offre YouTube “Premium Lite” plus abordable, destinée aux utilisateurs qui ne regardent pas de vidéos musicales, selon un rapport de Bloomberg.

Un abonnement moins cher, mais avec des publicités sur les clips musicaux

Cette version allégée du service d’abonnement payant de YouTube offrira une expérience largement sans publicité, mais les vidéos musicales continueront d’afficher des annonces pour les abonnés du forfait Lite.

Actuellement, YouTube Premium coûte 13,99 $ par mois aux États-Unis et permet aux abonnés de regarder toutes les vidéos, y compris les clips musicaux, sans publicité.

“Dans le cadre de notre engagement à offrir plus de choix et de flexibilité à nos utilisateurs, nous avons testé une nouvelle offre YouTube Premium avec la plupart des vidéos sans publicité sur plusieurs marchés,” a déclaré un porte-parole de YouTube à Bloomberg. “Nous espérons élargir cette offre à encore plus d’utilisateurs avec le soutien de nos partenaires.”

Un lancement international prévu

D’après The Verge, le forfait Premium Lite est testé depuis plusieurs mois sur certains marchés internationaux. Il devrait désormais être déployé à plus grande échelle, notamment aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et en Thaïlande. Selon les sources de Bloomberg, l’annonce officielle est imminente.

YouTube sur TV dépasse le mobile

Cette nouvelle offre arrive alors que YouTube a récemment annoncé que les télés connectées sont devenues le principal appareil de visionnage aux États-Unis, surpassant désormais les smartphones en termes d’audience.