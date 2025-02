Les cycles de mise à niveau des iPhone raccourcissent à nouveau

Les utilisateurs d’iPhone remplacent leurs appareils à un rythme légèrement plus rapide, inversant ainsi une tendance de long terme où les cycles de mise à niveau s’allongeaient, selon un rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Des renouvellements plus fréquents

D’après les données du dernier trimestre 2024, un plus grand nombre d’acheteurs d’iPhone ont remplacé leur appareil plus tôt par rapport aux années précédentes. 36 % des nouveaux propriétaires d’iPhone avaient utilisé leur précédent modèle pendant deux ans ou moins, contre 31 % l’année précédente.

À l’inverse, le pourcentage d’utilisateurs ayant conservé leur iPhone pendant trois ans ou plus a légèrement baissé à 33 %. C’est le premier changement significatif des cycles de renouvellement depuis 2014, date à laquelle CIRP a commencé à suivre cette tendance.

Retour aux niveaux de 2020

Bien que la tendance générale reste à des cycles d’utilisation plus longs, certains facteurs semblent accélérer les mises à niveau pour une partie des utilisateurs. CIRP indique que la part des utilisateurs renouvelant leur iPhone après deux ans est revenue aux niveaux observés en 2020.

Parmi les raisons de ce changement :

Les promotions et incitations des opérateurs , qui encouragent le remplacement anticipé des appareils.

, qui encouragent le remplacement anticipé des appareils. L’arrivée d’Apple Intelligence, la suite de fonctionnalités basées sur l’IA, qui pourrait motiver certains utilisateurs à adopter du matériel plus récent.

Un impact sur les ventes d’Apple

Ce changement intervient alors qu’Apple a récemment signalé un certain ralentissement des ventes d’iPhone. CIRP suggère que cette évolution pourrait être liée à la composition de la base d’utilisateurs d’Apple.

Si les ventes d’iPhone diminuent globalement, les acheteurs les plus engagés — ceux qui adoptent les nouveautés rapidement — pourraient être à l’origine de cette accélération des renouvellements. À l’inverse, les utilisateurs plus occasionnels semblent repousser encore davantage leur mise à niveau, attendant une raison plus convaincante pour changer d’appareil.