Apple Plans pourrait bientôt afficher des publicités

Apple explore actuellement l’idée d’intégrer des publicités dans l’application Plans, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Des discussions en cours depuis 2022

En 2022, Gurman avait déjà indiqué que des travaux de développement logiciel étaient en cours pour afficher des publicités dans Apple Plans. Cependant, Apple n’avait pas donné suite à ce projet à l’époque.

Aujourd’hui, l’entreprise semble reconsidérer cette possibilité, bien qu’aucun développement technique n’ait encore commencé. Cela signifie que l’ajout de publicités dans Apple Plans pourrait prendre du temps avant de voir le jour.

Des résultats sponsorisés plutôt que des bannières

Si Apple intègre des publicités dans Plans, celles-ci ne prendraient pas la forme de bannières classiques, comme on en voit sur des sites web. À la place, il s’agirait de résultats de recherche sponsorisés. Par exemple, une chaîne de restauration rapide pourrait payer Apple pour apparaître en haut des résultats lorsque l’utilisateur recherche “burgers” ou “frites”.

Des applications similaires, telles que Google Maps, Waze et Yelp, proposent déjà ce type de publicités.

Une stratégie déjà utilisée dans l’App Store

Apple affiche déjà des publicités dans l’App Store, permettant aux développeurs de promouvoir leurs applications en fonction des mots-clés recherchés par les utilisateurs. Ce modèle pourrait être transposé à Apple Plans pour offrir une expérience publicitaire ciblée et rentable.

L’ajout de publicités dans Plans pourrait représenter une nouvelle source de revenus pour les services Apple, qui jouent un rôle de plus en plus important dans la stratégie globale de l’entreprise. Reste à voir si Apple mettra effectivement en œuvre ce projet et dans quels délais.