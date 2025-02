Où est disponible Tap to Pay sur iPhone ?

La fonctionnalité Tap to Pay sur iPhone continue de s’étendre dans de nouveaux pays et plateformes à travers le monde. Dernière nouveauté : l’adoption de cette technologie par l’entreprise de paiements Deluxe, via son application dlxPAY.

Une solution simple pour les commerçants

Lancée en 2022, Tap to Pay sur iPhone permet aux entreprises d’accepter des paiements sans contact directement sur un iPhone, sans avoir besoin d’équipements supplémentaires comme un terminal Square. Les clients peuvent régler leurs achats en approchant leur iPhone, leur Apple Watch, une carte bancaire ou tout autre moyen de paiement sans contact du téléphone du commerçant. Les paiements sont sécurisés grâce à la technologie NFC, déjà utilisée pour Apple Pay.

Les pays où Tap to Pay sur iPhone est disponible

En plus de la France, Tap to Pay sur iPhone est désormais proposé dans les pays suivants :

Australie

Autriche

Brésil

Canada

Chili

République tchèque

Allemagne

Irlande

Italie

Japon

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Roumanie

Suède

Taïwan

Émirats arabes unis

Ukraine

Royaume-Uni

États-Unis

Les plateformes prenant en charge Tap to Pay sur iPhone

De nombreuses grandes plateformes de paiement prennent déjà en charge Tap to Pay sur iPhone. Voici les principales :

Square

Stripe

Clover

Zettle by PayPal

Venmo

Chase for Business

GoDaddy

Adyen

Revolut

Viva

Zeller

Cette fonctionnalité transforme l’iPhone en un terminal de paiement polyvalent, offrant aux petites entreprises et aux commerçants une solution pratique et sécurisée pour gérer les paiements sans contact.