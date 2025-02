L’iPad d’Apple continue de dominer le marché des tablettes

Apple reste sans réelle concurrence sur le marché des tablettes, détenant 42,3 % des parts de marché mondiales au quatrième trimestre 2024, selon un nouveau rapport de Canalys.

Des ventes impressionnantes pour l’iPad

Apple aurait expédié environ 16,9 millions d’iPad au quatrième trimestre, contre 14,8 millions au même trimestre en 2023. Le concurrent le plus proche, Samsung, a expédié 7 millions de tablettes sur cette même période, atteignant 17,8 % de parts de marché. Lenovo, Huawei et Xiaomi arrivent respectivement en troisième, quatrième et cinquième positions.

Sur l’ensemble de l’année 2024, Apple a expédié environ 57 millions d’iPad, soit 38,6 % du marché. À titre de comparaison, Samsung a livré seulement 27,8 millions de tablettes, soit moins de la moitié des ventes réalisées par Apple.

Des mises à jour stratégiques en 2024

En 2024, Apple a renouvelé plusieurs modèles de sa gamme. L’iPad Pro haut de gamme a reçu la puce M4, tandis que l’iPad mini a été équipé de la puce A17 Pro. De plus, l’iPad Air a bénéficié d’une mise à jour avec la puce M2, renforçant encore son attractivité sur le marché.

Quelles nouveautés pour 2025 ?

Apple ne compte pas ralentir en 2025. La marque prévoit un rafraîchissement de l’iPad d’entrée de gamme et une nouvelle mise à jour pour l’iPad Air. Ces évolutions devraient permettre à Apple de conserver sa position dominante face à ses concurrents.

Avec un tel rythme d’innovation, Apple continue d’établir un écart significatif avec les autres fabricants de tablettes.