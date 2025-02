Instagram teste un nouveau bouton “Je n’aime pas” pour les commentaires

Instagram expérimente un bouton “Je n’aime pas” destiné aux commentaires, comme l’a confirmé aujourd’hui Adam Mosseri, le responsable d’Instagram. Ce bouton permet aux utilisateurs de signaler de manière privée qu’un commentaire ne leur plaît pas.

Un test pour rendre les commentaires plus bienveillants

Selon Mosseri, cette fonctionnalité est encore au stade de test, mais l’objectif est de “rendre les commentaires plus amicaux.” Si le test s’avère concluant, ce signal pourrait être intégré au classement des commentaires, reléguant ceux qui sont majoritairement “dislikés” plus bas dans la section des commentaires d’une publication ou d’un reel.

Contrairement à un système classique de mentions “J’aime”, les “Je n’aime pas” restent privés. Ni le créateur de la publication ni les autres utilisateurs ne peuvent voir si un commentaire a été “disliké”. Dans une déclaration à TechCrunch, un porte-parole d’Instagram a expliqué que la fonctionnalité est en phase de test avec un petit groupe d’utilisateurs.

“Nous travaillons sur des moyens d’aider les gens à mieux contrôler leur expérience sur Instagram et ce qu’ils voient dans l’application. Nous testons un nouveau bouton à côté de chaque commentaire dans les reels ou les publications du fil pour permettre aux utilisateurs de signaler en privé qu’un commentaire ne leur plaît pas ou qu’ils ne le trouvent pas pertinent. Nous testons cette fonctionnalité avec un groupe très restreint pour commencer. Plus tard, nous pourrions également tester le déplacement de ces commentaires moins appréciés plus bas dans la section des commentaires afin de créer une meilleure expérience.”

Un fonctionnement similaire au “downvote” de Reddit

Les utilisateurs ayant accès à cette nouvelle fonctionnalité verront une flèche pointant vers le bas à côté des commentaires. Ce design rappelle la fonction “downvote” de Reddit, où les votes négatifs servent à évaluer la pertinence des contenus.

Si ce test est un succès, Instagram pourrait intégrer cette nouvelle option à plus grande échelle pour améliorer la convivialité de sa plateforme.