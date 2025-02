Apple finalise l’acquisition de Pixelmator

L’année dernière, Pixelmator avait annoncé son acquisition par Apple. Plus tôt cette semaine, la société a confirmé que le rachat est désormais finalisé, après qu’Apple a obtenu l’approbation des régulateurs. Les applications Pixelmator pour iOS, Pixelmator Pro et Photomator ont été mises à jour avec un nouvel écran de présentation annonçant l’accord.

Pixelmator : un concurrent de Photoshop axé sur la simplicité

Pixelmator est une application bien connue pour l’édition d’images et de photos, rivalisant avec Photoshop et d’autres outils Adobe. Elle se distingue par son facilité d’utilisation et ses performances. Les applications Pixelmator sont exclusivement disponibles sur les plateformes d’Apple.

Pas de changements pour le moment

Pour l’instant, aucun changement n’a été apporté aux applications Pixelmator Pro, Pixelmator pour iOS ou Photomator. Ces outils restent séparés et disponibles sur l’App Store. À l’avenir, Apple pourrait choisir de les intégrer directement à iOS, iPadOS et macOS, mais ce n’est pas encore le cas.

Un retour potentiel d’une application dédiée à l’édition photo ?

Apple propose déjà des outils de retouche photo intégrés à l’application Photos sur iPhone, iPad et Mac. Cependant, la société avait auparavant une application dédiée à l’édition photo appelée Aperture. Cette dernière a été abandonnée en 2015, puis retirée du Mac App Store la même année. Avec l’acquisition de Pixelmator, Apple pourrait envisager un renouveau dans ce domaine.