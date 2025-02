Apple TV 2025 : tout ce qu’il faut savoir

Apple n’a pas mis à jour l’Apple TV depuis 2022, mais les rumeurs suggèrent qu’une nouvelle version arrivera en 2025. Même si les détails restent encore flous, quelques indices permettent d’imaginer ce que cette nouvelle génération pourrait apporter.

Concept d’Apple TV – Source : Brye Kobayashi

Un processeur A-Series plus puissant

L’Apple TV 4K actuel utilise la puce A15 Bionic, la même que celle des iPhone 13. Après trois ans sans mise à jour, il est temps pour Apple de passer à la vitesse supérieure.

Apple ne développe pas de puce spécifique pour l’Apple TV et préfère réutiliser les processeurs des iPhone. Si la marque veut intégrer Apple Intelligence dans l’Apple TV, le modèle de 2025 devra embarquer une puce A17 Pro (ou mieux) ainsi qu’au moins 8 Go de RAM.

L’ajout d’Apple Intelligence serait logique, notamment pour améliorer Siri, qui joue un rôle clé sur l’Apple TV en facilitant la recherche de contenus.

Avec une puce A17 Pro, la nouvelle Apple TV pourrait aussi proposer des jeux plus avancés, notamment grâce à la prise en charge du ray tracing. Les jeux AAA déjà disponibles sur iPhone et iPad, comme Resident Evil 4 et Death Stranding, pourraient ainsi être jouables sur Apple TV.

Wi-Fi 6E et meilleure connectivité

Apple prévoit d’intégrer une puce Wi-Fi et Bluetooth personnalisée dans l’Apple TV 2025. Elle supportera le Wi-Fi 6E, permettant de se connecter aux réseaux 6 GHz, plus rapides et moins encombrés.

L’Apple TV 4K est actuellement proposée en version Wi-Fi seule ou Wi-Fi + Ethernet, un schéma qui devrait être reconduit. L’arrivée du Bluetooth 5.3 est également attendue.

Le boîtier conservera aussi son intégration de Thread et sa compatibilité avec Matter pour servir de hub domotique dans l’écosystème HomeKit. Le Wi-Fi 6E pourrait améliorer la réactivité des accessoires domotiques grâce à un signal plus stable et une bande passante plus large.

Qui du design et du prix ?

Peu de surprises à attendre côté design. Apple ne prévoirait pas de refonte esthétique, et le form factor actuel – un boîtier compact en plastique noir – devrait rester le même.

L’analyste Ming-Chi Kuo a suggéré qu’Apple pourrait introduire une Apple TV plus abordable, avec un prix inférieur à 100 $ comme objectif idéal.

Cependant, il est plus probable qu’Apple maintienne le modèle actuel à un prix réduit et propose la nouvelle version à un tarif similaire. Actuellement, l’Apple TV 4K démarre à 129 $ avec 64 Go de stockage.

L’Apple TV 2025 est attendue pour fin d’année, probablement entre septembre et octobre, en même temps que la prochaine génération d’iPhone.