Amazon dévoilera la nouvelle génération d’Alexa AI en février

Amazon a envoyé récemment des invitations pour un événement axé sur l’intelligence artificielle qui se tiendra le 26 février. Selon Reuters, l’entreprise prévoit de présenter son nouveau service Alexa basé sur l’IA générative.

Alexa, une révolution à venir

Depuis son lancement en 2014, Alexa est devenue l’un des assistants vocaux les plus répandus, mais elle accuse un retard face à la montée des produits d’IA générative comme ChatGPT, Claude ou encore Gemini.

Transformer Alexa en un service d’IA générative marquera le plus grand changement depuis sa création. La nouvelle Alexa sera capable de tenir des conversations complexes et contextuelles avec les utilisateurs, tout en gérant des demandes variées et élaborées.

Une collaboration avec Anthropic

Plutôt que de s’appuyer uniquement sur sa propre technologie d’IA, Amazon a décidé d’utiliser les modèles d’IA d’Anthropic, notamment Claude. Cette décision fait suite aux difficultés rencontrées par les premières versions d’Amazon AI, qui peinaient à répondre rapidement. Initialement, Amazon avait prévu de lancer cette version mise à jour d’Alexa l’année dernière, mais son déploiement a été repoussé.

Un enjeu stratégique pour Amazon

Avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs et 500 millions d’appareils compatibles Alexa vendus, Amazon doit réussir cette transformation. L’entreprise vise à convertir une partie de ces utilisateurs en clients payants, avec des projets de facturation par abonnement pour la nouvelle Alexa.

Au lancement, la version remaniée d’Alexa sera testée auprès d’un petit groupe d’utilisateurs et restera gratuite dans un premier temps.

Concurrence avec Siri et Apple Intelligence

Le lancement de cette nouvelle version d’Alexa arrive juste avant les attentes concernant une mise à jour majeure de Siri, équipée des fonctionnalités Apple Intelligence. Apple prévoit d’ajouter à Siri une prise de conscience contextuelle, une compréhension personnalisée et la capacité d’en faire davantage dans et entre les applications.

Selon des rumeurs, l’année prochaine, Apple introduira une version mise à jour de Siri, entraînée à l’aide de modèles de langage à grande échelle. Cela permettra à Siri de mieux rivaliser avec des solutions comme ChatGPT et les autres chatbots avancés.