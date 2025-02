iPhone SE 4 : sortie imminente, le point sur les dernières rumeurs

Le nouvel iPhone SE de prochaine génération d’Apple est presque là. Selon les rumeurs, il pourrait être présenté dès mardi prochain, avec un lancement prévu pour plus tard en février. Voici tout ce que nous savons sur ce nouveau modèle d’iPhone.

Concept d’iPhone SE 4 – Source : Central & AppleTrack

Un design inspiré de l’iPhone 14

L’iPhone SE 4 adoptera un design similaire à celui de l’iPhone 14, avec un écran OLED de 6,1 pouces. Ce lancement marquera la fin des petits modèles d’iPhone, Apple n’ayant plus aucun appareil de moins de 6,1 pouces dans sa gamme. Bien que le modèle actuel de l’iPhone SE offre un écran de 4,7 pouces, la suppression des bordures permettra de conserver une taille globale similaire tout en augmentant la surface d’affichage.

Si vous souhaitez imaginer à quoi ressemblera cet iPhone SE, il suffira de regarder un iPhone 14. Il conservera le même design général : un écran bord à bord, un cadre en aluminium et verre, un bouton d’alimentation, un bouton mute, des boutons de volume, et une encoche pour Face ID. Cependant, le SE 4 n’aura qu’un seul appareil photo arrière, contrairement aux deux objectifs présents sur l’iPhone 14.

Les rumeurs autour d’un bouton Action ou d’un bouton de contrôle pour l’appareil photo ne se concrétiseront probablement pas, ces fonctionnalités étant réservées aux modèles haut de gamme.

Un écran plus durable et la fin du Touch ID

Avec l’abandon du bouton Home, Touch ID disparaîtra de la gamme iPhone après ce lancement. L’iPhone SE 4 adoptera Face ID, une technologie plus sécurisée, offrant une probabilité de déverrouillage par une autre personne inférieure à 1 sur 1 000 000.

En outre, l’iPhone SE 4 sera le dernier appareil à marquer la transition complète d’Apple vers des écrans OLED, mettant fin à la technologie LCD utilisée jusqu’ici sur les anciens modèles.

Connectivité et charge : Lightning vers USB-C

L’iPhone SE 4 abandonnera le port Lightning au profit de l’USB-C, conformément aux nouvelles normes de l’Union européenne. Il rejoindra ainsi la majorité des autres appareils récents d’Apple qui adoptent déjà ce port universel.

Le support de MagSafe devrait également être au rendez-vous, permettant une compatibilité avec les accessoires et la recharge sans fil MagSafe.

Une puissance impressionnante avec la puce A18 et 8 Go de RAM

L’iPhone SE 4 sera équipé de la même puce A18 que l’iPhone 16, offrant des performances dignes d’un flagship pour un prix abordable. Avec 8 Go de RAM, l’iPhone SE 4 sera compatible avec les fonctionnalités Apple Intelligence, apportant une expérience utilisateur plus fluide et des capacités de calcul avancées.

Appareil photo : une mise à niveau significative

Ce modèle sera doté d’un seul objectif arrière, mais il s’agira d’un grand-angle de 48 mégapixels, le même que celui de l’iPhone 16. Cela représentera une avancée majeure par rapport à l’objectif de 12 mégapixels du modèle actuel. L’iPhone SE 4 prendra également en charge les portraits avec contrôle de la profondeur, les styles photographiques et un zoom optique 2x.

Autonomie et connectivité améliorées

Avec une batterie similaire à celle de l’iPhone 14, l’iPhone SE 4 offrira jusqu’à 20 heures de lecture vidéo et 16 heures de streaming, une nette amélioration par rapport aux 15 heures de son prédécesseur.

Il s’agira également du premier iPhone à intégrer le modem conçu par Apple, réduisant ainsi sa dépendance à Qualcomm. Bien qu’il ne prenne pas en charge les réseaux mmWave, il sera compatible avec les réseaux 5G 6GHz plus répandus.

Prix et disponibilité

Avec des composants haut de gamme, le prix de l’iPhone SE 4 pourrait augmenter légèrement par rapport au modèle actuel, mais devrait rester en dessous de 500 $ pour rester compétitif. Le modèle actuel est vendu à 429 $, mais l’ajout de fonctionnalités comme Face ID et la puce A18 justifie une possible hausse.

Apple prévoit de dévoiler l’iPhone SE 4 par communiqué de presse, sans événement dédié, la semaine prochaine. Les précommandes devraient être ouvertes peu de temps après, avec un lancement officiel d’ici la fin février.