Sonos prévoit de lancer un boîtier de streaming similaire à l’Apple TV

Sonos travaille sur un boîtier de streaming haut de gamme, qui devrait être lancé cette année, rapporte The Verge. Bien que ce boîtier entre en concurrence directe avec l’Apple TV, Sonos envisage de le proposer à un prix compris entre 200 et 400 dollars, ce qui le rendrait nettement plus cher que l’Apple TV.

Un design compact et une interface soignée

Selon The Verge, l’appareil aura un design discret, ressemblant à une boîte noire légèrement plus épaisse qu’un jeu de cartes, et sera accompagné d’une télécommande. Il fonctionnera sous une version modifiée d’Android, mais Sonos a développé une interface qu’elle qualifie de “magnifique”.

Le boîtier de streaming intégrera des contenus de Netflix, Max, Disney Plus et d’autres services dans une interface unifiée, avec une recherche universelle. Sonos espère ainsi réduire la fragmentation de l’écosystème de streaming. Le boîtier inclura également la fonctionnalité Sonos Voice Control. Apple a tenté une approche similaire, avec Siri capable de proposer des suggestions de contenus à partir de plusieurs services.

Des ports HDMI et une gestion avancée du son

Le boîtier Sonos fera aussi office de commutateur HDMI grâce à des ports HDMI avec fonction passthrough. Les utilisateurs pourront connecter des consoles de jeu, des barres de son et d’autres appareils. Ce dispositif résout un problème de latence audio qui a longtemps posé problème à Sonos, notamment pour éviter les décalages audio sur les téléviseurs connectés aux barres de son Sonos.

Pour les utilisateurs équipés d’enceintes Sonos mais sans barre de son, le boîtier permettra de configurer un système de son surround avec les appareils Sonos. Il prendra également en charge le Wi-Fi 7 et proposera une connectivité Ethernet gigabit.

Un enjeu majeur pour redorer l’image de Sonos

Après une année 2024 difficile marquée par le lancement chaotique d’une application qui a finalement conduit au départ du PDG de Sonos, Patrick Spence, l’entreprise espère un renouveau en 2025 grâce à ce nouveau produit. Le casque Sonos Ace, sorti en parallèle de l’application, n’a pas rencontré le succès escompté, mais la barre de son Arc Ultra, lancée fin 2024, a reçu des critiques plus positives.

Ce boîtier de streaming représente donc un enjeu crucial pour Sonos, qui cherche à restaurer sa réputation et à se repositionner sur le marché des appareils connectés haut de gamme.