iOS 18.3 ajoute de nouvelles fonctionnalités de Visual Intelligence pour l’iPhone 16

La mise à jour iOS 18.3 introduit de nouvelles fonctionnalités de Visual Intelligence exclusivement pour les modèles d’iPhone 16. Ces ajouts enrichissent les capacités de l’iPhone en matière d’analyse visuelle et d’interactions en temps réel.

Ajouter des événements au calendrier à partir de l’appareil photo

Avec iOS 18.3, les utilisateurs d’iPhone 16 peuvent désormais ajouter un événement directement à l’application Calendrier en utilisant l’option Visual Intelligence du contrôle de la caméra.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

Dirigez l’appareil photo vers un document, tel qu’un poster ou un flyer contenant une date. Une bulle interactive s’affichera autour de la date détectée. Touchez cette bulle pour ajouter l’événement à votre calendrier.

Cette fonction, initialement présentée lors du lancement de Camera Control, devient maintenant opérationnelle grâce à cette mise à jour.

Identifier des plantes et des animaux en temps réel

En plus des événements, iOS 18.3 améliore l’identification des plantes et des animaux avec Visual Intelligence. Bien que l’application Photos permette déjà de fournir des informations sur les plantes, animaux et insectes via l’interface d’édition, cette nouvelle fonctionnalité permet de recevoir ces informations en temps réel avec Camera Control.

Lorsque vous pointez l’appareil photo vers une plante ou un animal, une bulle interactive apparaîtra, vous informant de ce que vous observez. En touchant cette bulle, vous accédez à des détails supplémentaires.

Visual Intelligence : exclusif aux iPhone 16

Visual Intelligence est une fonctionnalité d’Apple Intelligence exclusive aux modèles d’iPhone 16. Pour l’activer, il suffit de faire un appui long sur le bouton Camera Control dans l’appareil photo.

Avec ces nouvelles capacités, iOS 18.3 continue de renforcer l’écosystème d’Apple Intelligence et offre aux utilisateurs d’iPhone 16 une expérience enrichie et intuitive.