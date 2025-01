Solana : Solaxy (layer-2) lève 9,2 millions de dollars et propulse les memecoins en 2025

À peine un mois après le lancement de sa prévente, Solaxy ($SOLX) a déjà levé 9,2 millions de dollars auprès des premiers investisseurs.

Le tout premier Layer 2 de la blockchain Solana est censé renforcer davantage la réputation de la blockchain comme une plateforme incontournable pour le trading des memecoins. Ses améliorations transactionnelles peuvent propulser les memecoins plus profondément dans le supercycle actuel en 2025.

Avec $SOLX au centre de l’attention, il ne sert pas seulement de token natif de Solaxy, mais aussi de token multi-chain qui a lancé sa prévente sur Ethereum. Il comble ainsi le fossé entre les 64 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) en DeFi sur Ethereum et la blockchain Solana, connue pour sa rapidité et ses faibles frais.

Étant donné ce rôle, $SOLX est largement attendu pour gagner une traction significative une fois qu’il atteindra les échanges. Les premiers signes de ce potentiel sont déjà visibles dans sa prévente, qui pourrait atteindre 10 millions de dollars avant son premier anniversaire.

Les investisseurs ont moins de 26 heures pour acheter $SOLX à 0,001594 $ par token avant que le prix ne soit augmenté lors de la prochaine étape.

Les memecoins débutent en 2025 avec un éclat, et Solaxy est là pour rendre cette année encore plus impressionnante.

La capitalisation boursière des memecoins a bondi de 20 milliards de dollars en janvier à 120 milliards de dollars en décembre 2024, soit une croissance de 500 %.

L’activité du marché ne montre aucun signe de ralentissement alors que la demande pour les tokens de memecoins repique après une brève baisse fin décembre. Plusieurs tokens ont déjà enregistré des gains solides au début de l’année.

SPX6900 ($SPX), un nouvel entrant dans le club des meme coins milliardaires, a vu sa capitalisation boursière exploser depuis le 2 janvier.

D’autres tokens approchant le chiffre des neuf cents millions incluent Akuma Inu ($AKUMA), avec une capitalisation boursière de 567 millions de dollars et une hausse de 269 % sur sept jours, et ShibaBitcoin ($SHIBTC), qui a atteint une capitalisation de 676 millions de dollars après une forte augmentation également le deuxième jour de l’année.

Les meme coins entrent 2025 avec des feux d’artifice, alimentant les attentes que les gains de cette année pourraient égaler ou même surpasser ceux de 2024.

Les plateformes de lancement de memecoins comme Pump.fun ont d’ailleurs joué un rôle clé l’année dernière, mettant en avant de nouveaux poids lourds comme Fartcoin ($FARTCOIN), Peanut the Squirrel ($PNUT) et Goatseus Maximus ($GOAT).

Cela a aidé à établir Solana comme la chaîne de choix pour le trading des memecoins. Cependant, malgré ses avantages – tels que les frais plus bas et les transactions plus rapides – Solana continue de rencontrer des problèmes de congestion réseau, de transactions échouées et de problèmes de scalabilité.

Voici Solaxy : la toute première chaîne Layer-2 conçue pour propulser Solana et garantir qu’aucune autre chaîne n’est mieux adaptée pour le trading des memecoins.

Solaxy améliore les forces de Solana en augmentant la vitesse, la scalabilité (potentiellement surpassant les systèmes de hachage basés sur Lattice) et en réduisant la congestion et les échecs de transaction. Il fournit une plateforme qui adresse les limitations de Solana, permettant le développement, le déploiement et l’interaction avec les applications décentralisées sans compromettre les performances.

Avec sa vitesse supérieure et son efficacité transactionnelle, Solaxy est parfaitement adapté pour le trading des memecoins, où la prise de bénéfices rapide est cruciale – surtout que les memecoins sont prêts pour encore plus de gains explosifs en 2025.

$SOLX joue un rôle clé dans la libération du plein potentiel de Solaxy, servant de monnaie principale pour le développement et les transactions. Comme mentionné, ses capacités multi-chain positionnent également $SOLX comme un pont entre Ethereum et Solana, augmentant son attrait.

C’est pourquoi $SOLX est reconnu comme un token avec un potentiel de croissance de 10x à 100x, avec des grandes plateformes de crypto comme 99Bitcoins et Cryptonews prenant note de cela.

Désormais, avec $SOLX, l’opportunité de se rattraper est là, potentiellement en créant encore plus de richesse que les premiers investisseurs de Solana. Une fois que $SOLX sera listé sur les échanges, il pourrait être difficile de l’obtenir à son prix actuel de prévente, surtout avec la demande précoce qui montre déjà le type d’activité d’achat attendu une fois que le token sera sur un échange de premier niveau.

Le cap de financement de 10 millions de dollars approche rapidement, et pour vous positionner avant le grand public, rendez-vous sur le site de Solaxy et achetez $SOLX directement là-bas.

Best Wallet, l’un des meilleurs portefeuilles crypto de nouvelle génération, a listé Solaxy sous sa fonctionnalité ‘Upcoming Tokens’. Cette fonctionnalité s’est avérée être un filtre précis pour les projets prometteurs, faisant des appels réussis sur des tokens comme Pepe Unchained ($PEPU), Catslap ($SLAP), et bien d’autres.

Si vous avez déjà installé Best Wallet, vous pouvez acheter $SOLX directement dans l’application. Les $SOLX nouvellement achetés peuvent ensuite être stakés sur le protocole de staking de Solaxy, avec un APY impressionnant de 380 %.

Pour plus de mises à jour, connectez-vous avec la communauté Solaxy sur X et Telegram.

Achetez Solaxy maintenant !