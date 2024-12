macOS : ChatGPT fonctionne désormais avec Apple Notes et d’autres applications tierces

Le mois dernier, OpenAI a introduit une mise à jour majeure pour l’application macOS de ChatGPT, permettant à l’outil de lire le contenu à l’écran dans certaines applications. Aujourd’hui, OpenAI déploie une nouvelle mise à jour élargissant cette fonctionnalité à Apple Notes et à encore plus d’applications tierces.

Nouveautés de ChatGPT pour macOS

Selon OpenAI, la dernière mise à jour de ChatGPT pour macOS ajoute la prise en charge de nombreuses nouvelles applications tierces. Désormais, l’application peut lire le contenu d’Apple Notes, Notion, Quip, ainsi que d’autres applications comme BBEdit, Android Studio, et AppCode.

Voici la liste complète des nouvelles applications prises en charge :

Nouveaux IDEs : BBEdit , MatLab , Nova , Script Editor , TextMate

, , , , Forks de VS Code : VSCode Insiders , VSCodium , Cursor , WindSurf

, , , IDE JetBrains : Android Studio , AppCode , CLion , DataGrip , GoLand , IntelliJ IDEA , PHPStorm , PyCharm , RubyMine , RustRover , WebStorm

, , , , , , , , , , Applications terminal : Prompt , Warp

, Applications de productivité : Apple Notes, Notion, Quip

Améliorations pour les développeurs

Au lancement, cette fonctionnalité ne fonctionnait qu’avec iTerm 2, Terminal, TextEdit, VS Code, et Xcode d’Apple. Désormais, les utilisateurs peuvent, par exemple, demander à ChatGPT de lire un projet dans Xcode et de proposer des suggestions pour l’améliorer, sans avoir à copier-coller le code manuellement dans l’application.

Mieux encore, ChatGPT peut lire le contenu de plusieurs applications simultanément, ce qui est particulièrement utile pour les outils de développement.

Contrôle de la confidentialité

Pour garantir la confidentialité, les utilisateurs peuvent contrôler quand et quelles applications ChatGPT peut lire. OpenAI précise :

“Vous disposez des mêmes contrôles sur la manière dont ces données sont stockées ou traitées que pour tout autre élément de votre historique de conversation.”

Disponibilité

L’intégration avec les applications tierces est réservée aux abonnés ChatGPT Plus, Pro, Team, Enterprise, et Edu. Aucune information n’a été donnée quant à une éventuelle disponibilité pour les utilisateurs gratuits.

Vous pouvez télécharger l’application ChatGPT pour macOS gratuitement sur le site d’OpenAI. Les abonnés ChatGPT Plus peuvent se connecter et accéder à toutes les fonctionnalités de leur compte.

Enfin, il est intéressant de noter que macOS 15.2, récemment déployé, permet désormais aux utilisateurs d’interagir avec ChatGPT directement depuis Siri.